Conocerá la ruta a falta de una mejor producción

El próximo 3 de diciembre en Cartagena, Colombia, se establecerán los grupos del Sudamericano, que a partir del 2020 será establecido en años pares, siendo esta la más importante novedad dispuesta por la Conmebol. Haciendo un repaso a los títulos anteriores. En el 2011 Uruguay se llevó la corona, 2015 Chile, excepcionalmente se jugó en el 2016 conmemorando los 100 años de la Conmebol repitiendo la representación trasandina y el reciente en 2019 el laureado fue el anfitrión Brasil. Como se aprecia, son años impares, salvo la edición Centenario. Marcará un nuevo derrotero esta versión a desarrollarse en dos sedes de distintos países. Argentina y Colombia, la inauguración en tierras rioplatenses y el cierre en el país cafetero. De hecho, se utilizarán diferentes ciudades en ambas naciones según marca el fixture que se conocerá como ya mencionamos más arriba asignado para los primeros días del próximo mes. Los países invitados son Australia y Qatar, actual campeón de su continente. Por su parte Australia, perteneciente a Oceanía solicitó por decisión propia tiempo atrás participar de las clasificatorias para los mundiales en la liga asiática.El certamen tendrá una duración de un mes del 12 de junio al 12 de julio rompiendo moldes tradicionales por la duración del torneo, siendo esta más extensa en cartelera. Toda la programación estará a cargo del máximo organismo sudamericano y en esto se distancia de los torneos organizados por la FIFA.Calendario mundialista

Por cuestiones de espónsor, de infraestructura y de organización el próximo 17 en la sede de la Conmebol se llevará a cabo el sorteo de las eliminatorias rumbo al mundial.

Ya las selecciones de Sudamérica conocerán todo el trayecto a recorrer a través de un sorteo que contempla ocho fechas el próximo año, dos en marzo, misma cantidad en setiembre, octubre y noviembre.El paréntesis es obligado debido a la Copa América que con bastante anticipación se estableció.En cuanto a las designaciones de entrenadores la Federación Ecuatoriana es la que única que no oficializó al reemplazante de Gómez puesto que hasta ahora continúa Jorge Célico de manera interina.El paquete de partidos en el continente sudamericano resulta pesado si consideramos los torneos a nivel de clubes, Copa Libertadores y Sudamericana que hoy genera un capítulo muy especial por el orden económico en recompensa independientemente a los títulos que puedan lograr los equipos, mucho en juego apuntando al mismo mundial de clubes de China que tendrá una participación de 24 equipos y donde la Conmebol pelea por igualdad de condiciones con la UEFA (ocho por confederación), eso incluso se podría resolver en el mes de marzo cuando el máximo organismo del fútbol mundial se reúna en nuestro país.El diagnóstico

Tras cumplirse la última gira de la Selección (enfrentó a Bulgaria y Arabia Saudita) es lógico creer que el técnico tiene un diagnóstico de lo expuesto a través de los micro ciclos.

No habrá muchas variantes en el orden individual para los primeros cotejos oficiales donde resaltan figuras nuevas y otras que se reintegraron con suceso como Blas Riveros, proveniente del fútbol suizo. La vuelta de Jorge Moreira tampoco pasó desapercibida si hablamos de jugadores con historial albirrojo. En el orden colectivo a la selección absoluta le falta contundencia, llega pero no define, la falta de gol sigue siendo preocupación y a la vista entendemos que el orientador argentino no es de contar con un 9 de oficio, por eso se olvidó de Santander a quien lo tuvo en cuenta los primeros partidos así como la fugaz presencia de Tacuara Cardozo. Veremos si más adelante y exigido por las circunstancias recurra a un centro delantero tradicional que hay en plaza, no considerados todavía.De momento la escuadra nacional no llenó las expectativas, de tener mayor producción goleadora pudo haber dado más confianza.Reuniones de ajuste

Si bien se marcó el 17 de enero como fecha de inicio del torneo Apertura se hace necesario ajustar todos los detalles que tienen que ver con la grilla de los dos campeonatos más importantes del año, contemplando lógicamente la Copa Paraguay y la misma Intermedia que tiene como partida el mes de marzo.

Un elemento trascendental es la implementación del VAR que contará con la asesoría del argentino Pablo Silva, instructor con certificación de FIFA, quien estuviera trabajando coordinadamente con Carlos Torres, hoy alejado por razones particulares de la APF. Ya se dictaron varios cursos con relación a esta mecánica que de momento es muy conflictiva pese a la intención de transparentar las jugadas polémicas. El tema es criterio que hasta ahora no hay uniformidad. Habría que ver esta modalidad como se interpreta en casa, no será nada fácil. De eso estamos seguros.Bajo estricto control

El clásico a cumplirse en Para Uno tendrá un estricto control policial debido a la rivalidad de las hinchadas. Se tomaron todas las precauciones del caso y se aguarda como aconteciera en la Olla en la primera rueda del Clausura no tener que lamentar situaciones que perjudiquen al fútbol.

De todas maneras, Cerro sentó postura por la distribución de las 3.000 entradas, de las cuales manifestó su queja puesto que las primeras 1.000 las distribuyó directamente Olimpia con la empresa de tiques. La denuncia la hizo Ariel Martínez, delegado de Cerro en la misma divisional de primera.