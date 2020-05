Connacionales reclaman más asistencia

Los paraguayos que están en el Albergue Prehospitalario Covid-19, de Ciudad del Este, enviaron un video a los medios de comunicación en el que reclaman mayor claridad en la comunicación sobre los que se encuentran infectados y exigieron la presencia de un médico de la X Región Sanitaria para controlar a los pacientes.

Entre los reclamos se menciona la falta de alcohol en gel suficiente, papel higiénico, tapabocas y un ambiente adecuado para los pacientes, ya que en el tinglado hace frío de noche y calor de día. “Si me contagié de la enfermedad fue aquí, si de los 80 somos positivos, no trajimos. Fue aquí”, señaló una señora que manifestó que tuvo que entrar al país por Brasil, porque ya se había cancelado el vuelo para el Paraguay, porque quería visitarle a su madre.

Señaló que se mantuvo aislada en Brasil y cuando entró al Paraguay le llevaron con el grupo de más de 100 personas que fue instalado en el albergue, donde estaban todos juntos.

Los compatriotas confirmaron que a un grupo más pequeño se le trasladó a otro albergue, porque no estaban infectados, pero que a ellos no se les informó que estaban infectados. Las prueba se les realizó en el día 14 y desde entonces no cuentan con asistencia médica. En el polideportivo Tacurú Pucú los huéspedes señalaron que se les había informado que ya iban a salir, pero al final todos quedaron otra vez.

refuerzos

Por su parte, la Armada Nacional refuerza los controles desde hoy, inicia de la cuarentena inteligente, con mayor cantidad de militares y una aeronave con la que se realizará patrullajes en el río Paraná, para evitar el cruce clandestino de los compatriotas. EM