Conmovedora triple filiación suma afecto en vida de niño

“Un amor tan poderoso como el que tu madre tuvo por ti es algo que deja marcas. No una cicatriz, ni algún otro signo visible... el haber sido amado tan profundamente, aunque esa persona que nos amó no esté, brinda una protección que dura para siempre”, es la frase de la magistrada Ana María Carriquiry, de Salta, en una carta elaborada para un niño que hoy tiene dos papás y una mamá.

La historia

El caso se desarrolló en la ciudad de Orán, Salta, Argentina, donde un niño cuenta ahora con dos padres: uno biológico y otro de corazón y una mamá, por decisión de la jueza Carriquiry, de dicha ciudad.

El fiscal federal Maximiliano Hairabedian compartió un hilo con los pormenores de la historia de este chico que vio el amor multiplicado, gracias a la humana decisión de la jueza Ana María Carriquiry, del Juzgado de Primera Instancia en los Civil de Personas y Familia 2 de Orán, que decidió su suerte. Se trata del primer caso de triple filiación en Salta y el segundo en el país.

“Pocas veces se ven en los Tribunales de Familia personas con tanta madurez emocional, con herramientas para prohijar, con ganas de resolver el conflicto de una manera que beneficie el interés del niño. Ellos debieron dejar de lado el orgullo y las susceptibilidades”, fue la apreciación del fiscal ante la conducta de estos hombres.

El caso llegó a la Justicia cuando el padre biológico reclamó la paternidad. Para eso pidió la nulidad del reconocimiento del padre que le había dado su apellido y se ordenara un desplazamiento filiatorio, con su correspondiente inscripción.

Amor triplicado

Sin embargo, la causa avanzó y el padre que lo reconoció pidió a la Justicia argentina compartir la paternidad, ya que apartarlo podría perjudicar la personalidad del niño. El papá biológico accedió y dijo que quería lo mejor para su hijo, admitiendo que al único que conocía era al que lo venía criando.

La jueza Ana María decretó la inaplicabilidad del artículo 558 del Código Civil y Comercial de la Nación argentina, que establece como máximo dos los vínculos filiales y ordenó la emisión de un nuevo acta de nacimiento del niño con los tres apellidos de los progenitores.

"Lo he fundado también en los tratados internacionales de la que Argentina es parte, sino queda en que no nombramos a los tratados. He tenido en cuenta la resolución de la Corte Interamericana, que dice que no hay solo un modelo de familia", afirmó la magistrada a Monumental 1080 AM.

"En Argentina, desde el dictado de este fallo, se han dado tres o cuatro más y refiriéndose a esta medida", agrego

Dijo que había que sumar afecto en la vida del niño y que a su parecer esa fue la forma correcta. Además escribió una emotiva carta para el pequeño donde le comenta el porqué ahora tiene dos padres y una mamá y cómo debe sobrellevar este proceso. "Le dije que la mamá lo amó tanto que le dejó dos papás y que la ausencia no le debe dejar cicatrices sino mucho amor", refirió la magistrada a Monumental.