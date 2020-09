Conmovedor gesto de médicos: Se colocan trajes frente a niños

A cierta distancia de un pequeño internado con coronavirus (Covid-19), un médico se coloca el equipo de protección individual para que el niño pierda el miedo. Poco a poco se pone el barbijo, la bata, los guantes, mientras el paciente lo mira atentamente desde la sala de internación del Hospital Ingavi del Instituto de Previsión Social (IPS).

Este acercamiento educativo permite al médico ganar la confianza del paciente pediátrico, relató el doctor Ricardo Oviedo, director del Hospital Ingavi. Los pequeños con coronavirus reciben una atención particular y se les permite estar acompañados de sus padres en la sala de internación. “El personal de blanco se equipa frente al niño, de tal manera que el chico se percate de que es un personal asistencial el que le va a evaluar. Además, están permanentemente acompañados de sus padres”, señaló. El padre o la madre viste una bata, usa tapabocas y acompaña a su hijo. “Ellos están constantemente evaluados por una infectóloga, que recomienda el tratamiento medicamentoso, que requiere el paciente pediátrico de acuerdo con los análisis de laboratorio y los estudios de ecografía”, indicó. La medicación difiere de los adultos, no se le prescribe hidroxicloroquina. Los cuadros gastrointestinales son uno de los síntomas que presentan con frecuencia los niños. Además, tienen comorbilidades por las patologías congénitas y oncológicas. En el Hospital Ingavi hay un promedio de 10 niños internados, con sospecha de Covid-19. No hay ninguno en terapia. El promedio de internación es de 10 a 12 días. Un total de 507 niños de 0 a 9 años y 1.242 de 10 a 19 años forman parte de la franja etaria de pacientes pediátricos con coronavirus, desde el inicio de la pandemia en marzo pasado a nivel país. La cifra total es de 1.749, según datos del Ministerio de Salud Pública (MSP). Un niño de 11 años y un bebé de 10 meses son algunas de las víctimas fatales de esta franja etaria. más alta hospitalaria El Hospital de Clínicas otorgó ayer el alta hospitalaria a tres pacientes pediátricos, dos varones de 3 y 9 años, y una niña de 10 años. Los pacientes ingresaron a la Unidad Pediátrica Ambulatoria y lograron vencer al virus. La doctora Sonia Arza, jefa del área de Infectología Pediátrica, dijo que el número de pediátricos con Covid-19 va en incremento. “En estos momentos no se puede decir que al niño le puede tocar un cuadro banal, una gripe de tres días, porque la realidad podría ser otra”, indicó.



NUEVA AMENAZA A LA SALUD



ESPECIAL. Es para que los chicos pierdan miedo a una persona extraña tapada de pies a cabeza.



IMPACTO. Se registran en el país un total de 1.749 pacientes pediátricos, de 0 a 19 años con Covid-19.