Conmebol define protocolo de salud

Ayer fue un día de novedades en torno al fútbol sudamericano, aunque no precisamente para dilucidar cuándo volverán las competencias internacionales en la región.

El Consejo Directivo de la Conmebol, presidido por el paraguayo Alejandro Domínguez, no fijó finalmente, como se especulaba que sucedería, nuevas fechas para la reanudación de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana, “acordando retomar las competiciones cuando las condiciones sanitarias lo permitan”.

Se anunció que se mantiene el programa para las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022 y se definieron nuevas disposiciones sanitarias o protocolo para cuando vuelvan la Libertadores y la Sudamericana (ver material adjunto). Todo jugador estará obligado a realizar la prueba del Covid-19.

Antes, Domínguez habló en exclusiva con Monumental 1080 AM y aseguró que “esta batalla la vamos a ganar con responsabilidad”, al tiempo de reconocer que, no obstante, la Conmebol es consciente de que las competiciones no pueden ser retomadas en la brevedad.

“Para mí está claro que cómo está la situación es muy difícil volver este mes, el próximo y en julio”, declaró Domínguez, en conversación con Fútbol a lo Grande. Los partidos volverán, “pero lo primero es la salud”, insistió, en el mismo tenor cauteloso de la mayoría de los principales dirigentes de las federaciones continentales alrededor del mundo.

Por eso las competencias de la Conmebol, según expresó su presidente, serán retomadas “cuando se reinicien los campeonatos nacionales”, además de cuando los vuelos permitan viajar de un país a otro. “El fútbol se va a jugar, cada uno en sus respectivos países, siguiendo las recomendaciones sanitarias, pero se va a jugar”, concluyó Domínguez sobre el tema.

CINCO CAMBIOS. Por otra parte, fue cauto a la hora de analizar las recomendaciones de la FIFA sobre la posibilidad de introducir cinco cambios por equipo cuando los partidos se reanuden, a fin de salvaguardar la salud.