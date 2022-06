Congreso de Profesionales en Políticas Económicas 2022

Se ha realizado días pasados en nuestra capital el Primer Congreso Paraguayo de Investigadores, Productores y Hacedores de Políticas Económicas 2022, un evento al más alto nivel, con especialistas de fama local e internacional como pocas veces se ha visto trabajando juntos en nuestro país. Lo he seguido de cerca y es grande el entusiasmo que produce ver a tantos expertos hablando sobre nuestras políticas económicas en un año tan conflictivo como el que nos toca vivir actualmente. Sugiero que todos los ciudadanos se informen sobre las repercusiones de ese evento. Ojalá que las enseñanzas allí obtenidas nos ayuden a utilizarlas localmente para mejorar nuestra política económica, a pesar de la furia electoral que tiene lugar en nuestro país ya desde hace algunos meses y que se proyectará en los próximos, a despecho de numerosas y urgentes cuestiones técnicas a resolver. He aquí, en apretado resumen, una visión parcial del mismo por razones de espacio. La información completa se la puede obtener en https://congreso.economia.gov.py/ Allí, en el prólogo, se lee textualmente lo siguiente, aquí puesto en un orden cronológico diferente al original, tan solo para comprender mejor el proceso. Lo que no está en comillas, son mis comentarios: