Congreso boliviano elige tribunal que llamará a elecciones

El Parlamento, en acuerdo entre oficialistas y opositores y en sesión pública, nominó como nuevas autoridades a Óscar Hassenteufel, Francisco Vargas, Daniel Atahuichi, Angélica Ruiz, Rosario Baptista y Nancy Gutiérrez, quienes se suman a Salvador Romero, autoridad electoral delegada por la presidenta transitoria Jeanine Áñez.

“Hubo una concertación (interpartidaria) para darle a la ciudadanía credibilidad y confiabilidad y así darle al país unas elecciones limpias”, afirmó Óscar Ortiz, senador oficialista y presidente de una comisión que concertó los nombres.

Las nuevas autoridades deben definir ahora un cronograma electoral. Romero anticipó que se reunirá con sus nuevos colegas para tal fin. “Probablemente el día 2 de enero se convocará al proceso electoral y se dará a conocer el calendario electoral”, afirmó.

El magistrado añadió que se acordó con el Parlamento aprobar una nueva ley para reemplazar a una actual que fija un plazo máximo de 48 horas para definir un programa de elecciones.

Los partidos esperan ese plan de fechas para elegir a sus candidatos presidenciales. El ex gobernante Evo Morales, refugiado en Argentina, reiteró que no se postulará otra vez, mientras la Fiscalía emitió el miércoles último una orden de aprehensión en su contra, en una investigación por “sedición y terrorismo”. Morales declaró ayer que él aún es “presidente” de Bolivia porque el Congreso no aceptó su renuncia.

El MAS, partido de ex gobernante busca a su sustituto, en tanto el ex mandatario Carlos Mesa y el líder regional Luis Fernando Camacho anunciaron que buscarán la presidencia. AFP