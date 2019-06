Conflicto: Opaci se niega a dar datos de licencias a la Agencia de Tránsito

La administración de la base nacional de datos de las licencias de conducir, emitidas en todo el país por las municipalidades, originó un conflicto entre la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (Antsv), el organismo regulador estatal, y la Opaci , entidad convertida en oenegé que agrupa a intendentes y ex intendentes municipales, y que dirige la emisión de los registros de conducir que otorgan los municipios.

La Opaci no suministra copia de su base de datos solicitada por la agencia para aplicar un plan piloto de puntos a las licencias por las faltas que se cometan a las reglas de tránsito.

En mayo pasado, desde la Antsv remitieron notas a los intendentes de las comunas que emiten las licencias de conducir, para que envíen a la agencia una declaración jurada de todos los titulares de los registros, con el propósito de armar el sistema de puntos a las licencias de conducir y los antecedentes de faltas en el tránsito, establecido en la ley de tránsito.

Desde ese momento se inició el conflicto con Opaci, que tiene a su cargo el manejo de todo el sistema de emisión de licencias que realizan las municipalidades, y por lo cual percibe en la actualidad G. 10.000 de cada conductor, una facultad que se le confirió en la ley de tránsito vigente.

Desde la Antsv explicaron que ante la negativa de la Opaci de entregar su base de datos para armar el software e iniciar las pruebas para la carga de las faltas de tránsito de los conductores y aplicar la licencia por puntos, decidieron solicitar a cada municipalidad los datos de titulares de licencias.

En la agencia señalaron que lo que se hizo es hacer cumplir con la ley de tránsito y el decreto reglamentario, que establece que la Antsv es la responsable del Registro Nacional de Licencias y Antecedentes. Apuntaron que la Opaci, como oenegé, no puede aplicar los puntos a las faltas a las reglas de tránsito.

La reacción desde la Opaci y de un grupo de intendentes y concejales municipales no se hizo esperar: El 10 de mayo mantuvieron una audiencia con el ministro de Obras Públicas, Arnaldo Wiens, que por ley es el presidente del Directorio de las Agencias Nacional de Tránsito. Los municipalistas denunciaron como irregular la solicitud hecha a las comunas para entregar la base de datos de las licencias.

El ministro Wiens respondió al grupo de la Opaci que no estaba al tanto del pedido y señaló que no se exigirá el envío de las bases de datos de los distintos municipios a la Antsv, que la entrega no corresponde, informó la Opaci en su Facebook.

Desde la agencia explicaron que están en el proceso de armar el software para cargar las faltas de tránsito, a partir de datos que en la primera etapa reciban de la Patrulla Caminera, de los municipios que colaboren.

Proyectan empezar con un plan piloto para la reducción de puntos a las licencias, a partir de las faltas que registre la Caminera en los controles en ruta, y que se cargue en el sistema que desarrollarán para el Registro Nacional de Antecedentes.

Recorte de fondos



En medio de este enfrentamiento entre la Antsv y la OPACI, por la base de datos de las licencias de conducir, 12 diputados presentaron a fines de mayo un proyecto de ley para un fuerte recorte al presupuesto de la agencia, de las multas de la Patrulla Caminera. Alegan un elevado gasto en salarios.

En la agencia dicen que el recorte paralizará su gestión. El diputado Basilio Bachi Núñez encabeza la lista de los proyectistas para enviar ese dinero a Senadis, para comprar sillas de ruedas a víctimas de siniestros viales. Núñez es conocido en el ámbito municipal por su influencia en Opaci.