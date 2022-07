Confirman que Diego Benítez está libre en Emiratos Árabes

Benítez es buscado por supuestos envíos de drogas desde Paraguay a Europa. Fue por una carga de unos 16.174 kilos de cocaína.

El juez Amarilla confesó, a su vez, que no estaba al tanto de la situación procesal del sospechoso detenido en Dubái. “La única comunicación oficial que tuve fue que él estaba retenido, esta noticia de que él goza de libertad me enteré hoy (por ayer). Hubiese sido lindo que Cancillería me comunique”, indicó el juez.

Diego Benítez fue dirigente deportivo en el club Guaraní, pero a finales del 2017 el ex presidente del club Olimpia, Marco Trovato, lo llevó a trabajar con él como gerente deportivo y en la siguiente votación ya ingresó a la Comisión Directiva como miembro titular.

ESTANCIA. El pasado 23 de abril, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas allanaron cuatro establecimientos rurales ubicados en los departamentos de Alto Paraguay y Boquerón, Chaco paraguayo, como parte de un operativo llamado Atlántico Norte, que buscaba desbaratar una red de tráfico de drogas y lavado de dinero.

La fusión de los cuatro establecimientos es conocida como La Estancia Venecia, que consta de unas 7.300 hectáreas.

La lujosa hacienda era parte del esquema de lavado, según la sospecha de los intervinientes, que esperaban encontrar evidencias en los sitios allanados, pero tardíamente, porque ya no hallaron nada.

Benítez es, además, propietario de la empresa Pinturas Tupa SA, en cuyos recipientes fue incautado el 12 de febrero del 2021 un cargamento de 16.174 kilos de cocaína en Hamburgo, Alemania, que salió de un puerto privado de Villeta.

La información que manejan los investigadores es que Diego Benítez también sería el responsable de otra carga de siete toneladas de cocaína que ya habría sido comercializada en Europa. Con este segundo cargamento se totalizan 23 toneladas de la droga que fueron para el Viejo Continente, afirman fuentes investigativas.