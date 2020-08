Confirman la producción de una nueva Dirty Dancing, filme romántico de los 80

La escena cúlmine de la película en la que Swayze jura Nobody puts Baby in a corner (Nadie acorrala a Baby), antes de culminar una rutina de baile levantando a Gray por encima de su cabeza, quedó en la galería de escenas icónicas del cine de Hollywood.

Gray protagonizará y será productora ejecutiva de la nueva película, dijo el jueves el CEO de Lionsgate, Jon Feltheimer, en una conferencia telefónica sobre ganancias.

"Será exactamente el tipo de película nostálgica romántica que los fanáticos de la franquicia han estado esperando y que la ha convertido en el título más vendido en la historia de la compañía", agregó.

Dirty Dancing, una película de bajo presupuesto que recaudó más de USD 210 millones en todo el mundo, ya generó una precuela, Dirty Dancing: Havana Nights, de 2004.

No se revelaron detalles de la trama y no se sabe si la película será una secuela directa.

Swayze murió de cáncer de páncreas en 2009 a los 57 años.

La película original ganó un Oscar por la canción (I've Had) The Time of My Life.

La nueva película será dirigida por Jonathan Levine (Warm Bodies).