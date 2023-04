Condimentos de un complejo escenario

Los condimentos que dan “sabor” a estas elecciones, las que no contó con un debate televisivo previo de candidatos, se comentan en redes, grupos de WhatApp, reuniones sociales y familiares, etc. No resultan de un análisis político académico o profuso sino de simples percepciones.

1. EEUU en el escenario. Por un lado está el activo protagonismo del Gobierno de Estados Unidos en el contexto político al designar a Cartes y otros políticos como “significativamente corrupto”, lo que llegó como un destructivo huracán para los colorados y una brisa de esperanza para la oposición. Desde aquel julio del año pasado todo comenzó a nublarse para la ANR.

Pero como es sabido en la política y la diplomacia nada es gratuito. Es por ello que para algunos fue una clara forma de “dar una mano” a un sector y una intromisión en la política interna, mientras que para otros un intento de la superpotencia de colaborar con la lucha contra la corrupción en Paraguay. Ya que ustedes no lo hacen, lo hacemos nosotros. Algo así.

Este ha sido quizás uno de los condimentos más comentados y de gran impacto en el escenario electoral de los últimos meses, y el que luego incluso tuvo agregados, otras designaciones. Cartes fue siendo acorralado económicamente y esto tuvo sus efectos en diferentes ámbitos.

2. Colorados sin dinero. Otro factor, derivado de este es la complicada situación financiera de la ANR que por primera vez no contó con todas las puertas abiertas y la predisposición de bancos y financieras para enfrentar las elecciones como en otras ocasiones. El poderoso Partido Colorado casi tuvo que “mendigar” préstamos. Sin dudas, un dato llamativo en estas elecciones.

3. Voto en blanco de Marito. Un presidente de la República colorado que no apoya al candidato de su partido también es otro ingrediente llamativo a considerar. Mario Abdo Benítez incluso despreció en público a Peña. Una postura presidencial que no se veía desde hace años en medio de una campaña del partido de gobierno.

4. Protagonistas. Otro condimento es la aparición de figuras polémicas en la carrera presidencial, como la del destacado ex arquero de la Selección, José Luis Chilavert, caracterizado por hablar de frente y sin rodeos, y la del ex parlamentario, Payo Cubas; controversial, con acciones cuestionables y hasta preocupantes. Se estima que este último capitalice votos de colorados que no quieren apoyar a Santi Peña por considerarlo “títere de Cartes”. Tiene muchos seguidores, pero pocos se jugarán por él en las urnas, especulan algunos analistas.

A estas figuras se suma el ex ministro y embajador, Euclides Acevedo, quien, según las encuestas no llega a prender totalmente, y que es muy criticado por seguidores de la oposición, por no haberse sumado a la Concertación Nacional, dispersando así los votos anticolorados.

5. Los nuevos temas. La inclusión del tema de valores vitales como el de la familia y la vida desde la concepción, o de la Agenda 2030 es también un factor diferencial que ha cobrado fuerza en esta puja electoral.

Son condimentos, entre tantos que se pueden mencionar, que involucran a la gente en discusiones y hacen que en cualquier puesto de empanadas del microcentro o del mercado hoy se escuchen charlas con menciones hacia el lavado de dinero o la narcopolítica.

Un escenario que por su complejidad y variedad exige a los electores una mayor dosis de reflexión y conciencia de compromiso y responsabilidad a la hora de votar. Más allá de todo, cabe desear que el domingo sea una fiesta cívica ejemplar, en la que el principal voto sea por el respeto de la voluntad popular y la plena adhesión por la paz.