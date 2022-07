Concertación no corre si no se usa padrón nacional, alertan

Núñez fue la más tajante en asegurar que no existe impedimento legal alguno para que no se utilice el registro cívico nacional por lo que apeló a la sensatez de los dirigentes del Partido Colorado a no impedir la utilización de dicho registro.

“Soy defensora de la Concertación. Que la gente vote y legitime la chapa pero se debe usar el padrón nacional, sino no hay Concertación, será una interna liberal y no voy a participar”, agregó Soledad y alertó que los colorados generarán un quiebre institucional si llegan a impedir que se use dicho registro.

Coincidieron los precandidatos Esperanza Martínez y Hugo Fleitas. Para la precandidata del Frente Guasu, el padrón nacional es un bien público por lo que nadie puede prohibir que se utilice en las internas de diciembre.

“Hay que dejar que la gente decida y coincido con Soledad en que si no es con el padrón nacional no va la Concertación”, dijo Fleitas.

“Vamos a pelear para que en esta elección predomine la racionalidad política y se permita el uso del padrón nacional”, subrayó Martínez.

El que aseguró que no se puede usar el registro nacional fue Euclides Acevedo, alegando que solo en las generales se puede utilizar y no en las elecciones internas y que la Concertación irá a unas internas. “Hay que sacar una nueva ley para usar el padrón nacional. Esto va a ser una interna liberal, no nos engañemos”, remató.