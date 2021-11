Concepción: Denuncian mala ejecución en plan de Salud

Habitantes de la comunidad Virgen del Camino, distrito de Loreto, Concepción, sostienen que el proyecto de Construcción de Sistema de Agua y Saneamiento del Ministerio de Salud y Bienestar Social y el Servicio de Saneamiento Ambiental, tuvo mala ejecución, porque la empresa no completó los trabajos y no tiene funcionalidad.

El pozo está ubicado a 1.700 metros del tanque con precaria cañería, hecho que imposibilita que el agua llegue a la mayoría de los beneficiarios. “No funciona, no llega el agua, nosotros pedimos a la empresa que nos repare el pozo que está cerca del tanque, pero jamás nos escucharon”, dijo Heriberto Cristaldo, docente local. También indicó que la cañería de baja calidad y que para la instalación no hubo asesoramiento de parte de la empresa. “Son caños de 6 metros que se tuvo que añadir en miles de partes, es así que no sirven para nada”, agregó el educador.

La denuncia también añade que Senasa pretende cobrarles G. 350.000 a cada vecino por un precario baño construido como parte del proyecto. “Muchos vecinos se niegan a pagar, porque no completaron la obra”, dijo Cristaldo. Cerca de 200 vecinos de Virgen del Carmen y Trinidad consumen agua de otros pozos artesianos, pero sin la calidad esperada ya que tiene algo de sal.

El docente manifestó que cada proyecto cuesta G. 1.700 millones y que hay otros similares en Ycuá Porã, Canadá y Costa Florida. Según los datos, en Ycuá Porã tampoco funciona el pozo, porque no tiene agua. En Costa Florida sí estaría funcionando, según explicaron. La obra estuvo a cargo del Consorcio Ysakã, cuyo responsable es la ingeniera Soledad Melgarejo.

Otro problema consiste en que el pozo artesiano construido no funciona, sin embargo, el costo de la energía ya asciende a alrededor de G. 5 millones. JR