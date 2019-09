Concejal reafirma que Miguel Cuevas robó a niños pobres

El concejal de Ybycuí, Ezequiel Cáceres, dijo que no tiene miedo de la advertencia del diputado Miguel Cuevas de demandarlo por difamación y calumnia, y aseguró que ninguna denuncia que realizó en su contra es mentira.

“No es mentira. Cuevas persigue a los funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) por motivos políticos. No solo en Agricultura, también en Salud, Educación, persigue a la gente preparada, técnicos de campo. Yo no le tengo miedo a este señor, él lo que tiene que preocuparse para no ir a la cárcel”, manifestó Cáceres.