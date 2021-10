Concejal de PJC defiende el comisionamiento de guardias

En comunicación con radio Monumental, argumentó que la Junta Municipal no hizo otra cosa que cumplir con una resolución de la ministra Cecilia Pérez para que los agentes procesados pudieran cumplir un horario en una institución pública.

Afirmó que los comisionamientos no se realizaron por iniciativa suya, sino del pleno, y que como presidente estuvo obligado a firmar.

De igual modo, sostuvo que la Justicia aún no probó nada contra los agentes penitenciarios. “Mientras no exista una sentencia, ellos siguen siendo inocentes, tengo entendido que cuatro mujeres no estaban durante la fuga, ellos siguen siendo inocentes”, indicó en relación a los guardiacárceles.

TELEGRAMA. Ayer también se dio a conocer un telegrama colacionado que Guillén envió a la ministra Pérez, donde le otorga el plazo de 72 horas para que se ratifique o rectifique de sus dichos en los medios de prensa, acerca de que solicitó el comisionamiento y que fue abogado de Sergio de Arruda “Minotauro y su supuesto vínculo con el PCC.