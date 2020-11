Conceden el arresto domiciliario al ex titular del Indert

El ex titular guardaba reclusión en sede policial, por lo que se solicitó la revisión de medidas cautelares, las que finalmente fueron concedidas por la magistrada.

Asumió el abogado Óscar Tuma (h), como nuevo defensor del encausado, y requirió revisar la prisión que pesaba sobre Vega.

La jueza, tras examinar el pedido, le concedió el arresto domiciliario, pero con una caución real por la suma de G. 800 millones.

Con ello, finalmente, el imputado pudo recuperar su libertad, aunque no podrá salir de su casa.

Vega es investigado por dos causas por el Ministerio Público, junto con otros funcionarios de la institución.

En esta causa, que lleva el fiscal Luis Said, fueron imputadas seis personas, entre ellas directivos del Indert, además de Vega, su ex director de Gabinete José Luis Clerch, el ex director de Asesoría Jurídica Aldo León y el ex director de Administración y Finanzas Diego De los Ríos.

Con la resolución, el ex titular del Indert podrá litigar en libertad, al igual que otros procesados en este proceso.

OTRA CAUSA. La otra causa contra Mario Vega es por un supuesto pedido de coima por las autoridades del ente público a cambio de dar trámite para la adjudicación de un inmueble en el Chaco paraguayo.

Esta causa está a cargo del fiscal Rodrigo Estigarribia, quien precisó que se trata de cuatro expedientes que totalizan 16.000 hectáreas.

Conforme con el agente del Ministerio Público, se habría solicitado la suma de USD 200.000 para solucionar el conflicto de las personas que se encuentran en la zona. Este monto habría sido solicitado por los funcionarios del Indert.