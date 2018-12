Conatel y la Policía, con criterios diferentes para equipos del 911

Los reclamos surgieron porque el ente regulador está exigiendo que los sistemas propuestos sean compatibles con el software FDM, que ya utiliza la entidad policial. Por ende, otras compañías habrían sido excluidas.

De acuerdo con el acta oficial, las firmas Netsun y Digital Telecom no cumplieron con la presentación de documentos sustanciales que indiquen que el sistema ofrecido es compatible con la tecnología ya utilizada por la Policía. Tampoco pudieron demostrar el haber montado o proveído sistemas de monitoreo por cámaras en la vía pública o recintos privados, con un mínimo de 60 cámaras instaladas en un solo sistema en los últimos cinco años, según la Conatel. Las cámaras deben ser de videovigilancia, reconocimiento facial y reconocimiento de placas.

Regulador. Consultado al respecto, Martín Gómez, de la gerencia del Fondo de Servicios Universales del ente regulador, señaló que la Policía ya tiene el núcleo FDM y todos los equipos deben ser compatibles 100%, de lo contrario no estarían funcionando correctamente.

Mencionó que por esa razón el pliego hizo las exigencias y remarcó que el sistema es cerrado. A su criterio, el Ministerio del Interior es la entidad que debería cambiar el software FDM, si quisiera hacerlo compatible con otros artefactos.

“El que instaló por primera vez el sistema operativo (Policía Nacional) es el que tiene la prioridad, sabe cómo funciona el software. Nosotros no podemos estar experimentando por querer dar el gusto a todos los oferentes. La Policía ya experimentó con eso y se le presentaron cosas que no funcionaron, porque no eran compatibles, y se quedó con el clavo”, expresó.

ABIERTO. Sin embargo, Agustín Ríos, director general de Tecnología y Comunicación del Ministerio del Interior, explicó que FDM es una tecnología de transmisión de datos y que cualquier marca podría ser compatible. A diferencia de Gómez, dijo que la tecnología es abierta y que FDM es solo una forma de transmitir los datos.

“Todo tiene que ser compatible, cualquier marca, porque son tecnologías abiertas. No es una tecnología que tiene un solo proveedor, cualquiera que sea compatible con esos estándares puede ser integrada”, detalló.

Debido a las denuncias de irregularidades en el proceso licitatorio, el caso actualmente está en observación por la Unidad Anticorrupción y se espera un dictamen para seguir con los trámites.