Conatel: Circula falsa información sobre antenas 5G

“Condenamos la propalación irresponsable de falsas e infundadas informaciones sin ningún rigor científico que, aparte de las millonarias pérdidas materiales ocasionadas a las compañías prestadoras de servicios, han dejado sin conexión de internet y telefonía móvil a miles de usuarios de varias localidades de la zona Norte”, señaló Duré a una emisora local.

“Lo más condenable es que con esas falsas informaciones crearon incertidumbre y confusión en la población que impidió la realización de los trabajos de personales técnicos y obreros en varios puntos del país, poniendo en peligro la integridad física y hasta de la vida de trabajadores”, agregó.

control. El presidente de la Conatel aseguró que técnicos de la institución acompañados de un profesional médico del Ministerio de Salud Pública realizaron en la zona afectada un trabajo de medición de las señales para comprobar que las mismas no son un riesgo para la ciudadanía. “Técnicamente y científicamente se demostró que la señal que emiten se encuentran no solo dentro, sino muy por debajo de los parámetros establecidos por las normas internacionales de la que Paraguay es signatario”, refirió. Además, indicó que no existen sistemas 5G instalados en el país y que no hay ningún proceso licitatorio en curso para el efecto.

La Cámara de Operadores Móviles, integrada por las telefónicas Claro, Personal, Tigo y Vox, comunicó el martes que días atrás se registraron atentados a infraestructuras de telecomunicaciones y urgió a las autoridades las garantías para que los servicios que proveen continúen activos.