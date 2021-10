Conasam no estudia de momento nueva suba de salario mínimo, pese a inflación

Karina Gómez, presidenta del Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam), aseguró ayer que actualmente no hay ningún estudio en esta instancia sobre la posibilidad de volver a elevar el sueldo base, ni ninguna solicitud formal por parte de los integrantes del Consejo para analizar este punto.

La Ley 5764 establece que en casos de alta inflación, el Consejo de Salarios Mínimos puede reunirse de forma extraordinaria para evaluar un ajuste del sueldo base, solicitando informes al Banco Central del Paraguay y al Ministerio de Hacienda. Al respecto, Gómez indicó que las cifras actuales de suba de precios no sobrepasan el nivel del 10% interanual, por lo cual no considera que haya condiciones para una nueva variación; no obstante, aclaró que si la situación se agrava, cumplirán con la normativa y dijo que cualquiera de los miembros del Conasam (integrado por representantes del Estado, empleadores y trabajadores) puede pedir tratar el tema.