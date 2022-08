Con todo el poderío

Olimpia y Cerro Porteño ajustan las piezas de cara al duelo de mañana por la fecha 6 del torneo Clausura, que protagonizarán en el Bosque de Para Uno desde las 15:30.

En el local, la duda pasa en el medio y el ataque, para la conformación del once inicial. En principio el Franjeado no utilizará al Sub 19 de arranque, por lo que la pulseada en el medio será entre Fernando Cardozo y Hugo Fernández, mientras que en el ataque la duda para el entrenador Julio César Cáceres pasa Brian Montenegro o Guillermo Paiva.