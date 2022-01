Con recomendación doble, Sosa está muy cerca del Lobo

Restan pocos detalles para que Ramón Sosa deje Olimpia y sea nuevo jugador de Gimnasia y Esgrima La Plata.

Sosita entró en la órbita del equipo platense no solo por el pedido expreso del entrenador Néstor Gorosito, ex DT de Olimpia (que lo dirigió al volante), sino que los mellizos Barros Schelotto (ex jugadores y fanáticos de Gimnasia), dieron la recomendación de contratar al jugador de 22 años.