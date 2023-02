Con plantel renovado el Tricolor va por una saludable Copa

Este es un hecho más que resaltante, puesto que en ediciones anteriores el monitoreo entraba a funcionar a partir de octavos de final, debido a que los estadios no contaban con los mecanismos necesarios para su implementación. Hubo reclamos en cuestiones arbitrales que fueron considerados y a partir de ahora el panorama cambió y se tendrá una idea mucho más clara de las jugadas que derivan en polémicas. En lo estrictamente futbolístico, Nacional tiene un plantel prácticamente renovado si consideramos la cantidad de jugadores que dejaron la entidad, desde el arquero Santiago Rojas, Cabrera, García, Jacquet, Gaona Lugo, Ríos, Santacruz, Bruera, Franco, Ibarrola, Palau, sumándose ahora Carlos Arrúa. Evidentemente este cambio radical obliga al DT Pedro Sarabia a poner manos a la obra para establecer la línea de juego con nuevas figuras. Ya con esta nueva versión venció a Guaireña 3-1 en el comienzo del Apertura y sirvió como única prueba oficial antes de su debut copero. Al cerrar la actividad antes del viaje hizo un amistoso con Independiente de Campo Grande, tratando de poner la conformación a punto con un detalle que no es menor, el propio Arrúa, hoy transferido al fútbol argentino, integró la alineación titular. Su adversario, Huancayo, intentará sacar provecho de la altura, con 3.200 m sobre el nivel del mar, siendo esta su segunda participación en la Copa Libertadores. La vuelta está prevista para el 14 de febrero a disputarse a las 21:00, y será en el estadio Defensores del Chaco. En Fase 2 entrará en la lucha Cerro Porteño, para enfrentar de visita al Curicó Unido el martes 21 en Concepción, esto sujeto a la confirmación de la Conmebol. Como dato del escenario, señalemos que la Selección Paraguaya jugó la Copa América 2015 en el estadio Municipal de esta ciudad enfrentando a Brasil (Paraguay ganó por definición en penales tras finalizar 1-1), Argentina (1-6 en semifinales) y ante Perú volvió caer por 2-0 por el tercer puesto. En cuanto hace al último registro internacional, el Ciclón aún mastica su frustrada presencia en la edición pasada, que tras superar la fase de grupos cayó estrepitosamente ante Palmeiras en octavos, 0-3 en la Olla y 0-5 en Brasil. Veremos el funcionamiento actual del equipo dirigido por Arce, que recuperó a los lastimados Morales y Díaz, sumando a Churín, a lo que aún queda pendiente la contratación de un zaguero central para sustituir al Pulpito Duarte. El cotejo de revancha será el 28 en Barrio Obrero. Visible bajón

Aunque no luciera alto, la Sub 20 consiguió una tempranera clasificación al hexagonal en Colombia bajando considerablemente su producción a partir del cierre en la llave A, cayendo ante Brasil 2-1, posteriormente en la ronda decisiva igualó con Venezuela 1-1 y el viernes pasado fue superado nítidamente por el anfitrión con un contundente 3-0. No se puede disimular el escaso rendimiento actual admitiendo que el oponente mostró mucho más. Angustiante hasta si se quiere el momento, puesto que mañana medirá a Brasil, que junto con Uruguay son los mejores exponentes del Sudamericano, y al acecho Colombia. Así como se presenta el panorama la puja por la cuarta plaza al Mundial de Indonesia, Paraguay la peleará con Ecuador y Venezuela, pero para lograr el objetivo debe sobreponerse a su presente, que es realmente insuficiente para alcanzar la meta, aunque y para cerrar la idea, tampoco sus rivales directos marcan diferencia; es un hándicap a favor. Al margen de esto, dos integrantes de la Albirroja con nuevas transferencias: Diego González del Celaya de México al Lazio de Italia y está para cerrarse el traspaso de Kevin Pereira, el año pasado en Talleres del Córdoba, al Juarez del fútbol mexicano.

Atraen el interés

El Mundial de Clubes que se juega en Marruecos va conociendo de los clasificados a semis, mientras aumenta la expectativa para ver a dos poderosos del balompié como Flamengo, que debutará el martes a las 16:00, hora paraguaya, ante Al–Hilal de Arabia Saudita, y al otro día en mismo horario, Real Madrid contra Al Ahly de Egipto. Es indiscutible que estas dos potencias acaparan la atención y son siempre favoritas a llevarse la corona. El campeón vigente es el Chelsea, que derrotara en la final al Palmeiras de Gustavo Gómez.

La principal novedad resultó el VAR en directo, donde juez explica por altavoces al público, protagonistas y periodistas el porqué de la determinación tomada en campo, veremos si con el correr del tiempo esta idea será desarrollada en otras competencias.