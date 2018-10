Con olor a café

El entrenador de la Albirroja, el colombiano Osorio, destacó que la Selección Paraguaya está abierta a todos, en una política de puertas abiertas a los clubes, técnicos de nuestro medio, hinchas y los medios periodísticos.

“Nos parece una práctica muy saludable (lo de puertas abiertas), es la apertura de la Selección a todos ustedes, a los paraguayos, a los clubes, una invitación a que cada club, con sus respectivos técnicos, pueda presenciar las prácticas”, expresó.

INTENSIDAD. Respecto al primer entrenamiento que tuvo a su mando el lunes dijo que “el jugador paraguayo se entrena a tope, es muy comprometido, tal como se lo manifesté a ellos antes de entrar al campo: la intensidad con la que se juega el torneo local se transmite a ellos. Me parece que fue una sesión de mucha intensidad y me va a ayudar a sacar conclusiones”, exteriorizó.

AMISTOSOS. Sobre la posibilidad de jugar partidos amistosos, confesó: “La idea es jugar en noviembre dos partidos (por fecha FIFA). Confío en que la APF va a gestionar y confirmar partidos de primer nivel para darle continuidad a esta primera convocatoria”, puntualizó el cafetero.Ayer, por la tarde se realizó la segunda práctica. Fue en el campo del club General Díaz. Hoy se entrena en el club Libertad, desde las 8.00, y por la tarde en Para Uno, a las 18.00, a puertas abiertas.

Marín aguarda a Osorio en Colombia

Mario Marín, ex preparador de arqueros del cuerpo técnico de Osorio, en la selección mexicana, habló ayer para Radio Caracol de Colombia y dijo que sigue esperando una definición al caso Osorio.

“El profe Juan Carlos Osorio se fue solo a Paraguay y tiene sus razones. No fuimos ninguno del cuerpo técnico.

Nosotros estamos esperando a que él regrese (a Colombia) porque creo que va a estar no más hasta el 30 de noviembre (en Paraguay) y esperaremos qué nos depara el destino”, dijo Marín, entre otras cosas.

Leonel Álvarez. El colombiano fue presentado ayer como nuevo técnico de Libertad, con el que firmó un contrato de dos años.

En la conferencia de prensa, estuvo presente Horacio Cartes, presidente honorario del club y quien negoció la contratación de Leonel Álvarez, quien además, se mostró muy agradecido por la oportunidad y expresó sus intenciones con el Gumarelo.

“Me siento muy feliz, muy contento de pertenecer a un equipo con tantos pergaminos, que juega muy bien, y para mí es motivo de satisfacción y felicidad estar acá”, indicó el cafetero, quien espera conseguir “los éxitos que tanto merece el club”, en su segunda etapa en el fútbol paraguayo donde dirigió a Cerro en el 2017, siendo campeón.

EQUIPO GANADOR. Uno de sus principales objetivos es que el Gumarelo vuelva a ser el de años anteriores: “La idea es tener un equipo que se vuelva nuevamente ganador, con ambición, un equipo con hambre de éxito, eso es importante”. Tendrá su debut el martes 16, nada más y nada menos que ante Cerro, en la Olla, donde no conoce de derrotas.

CUERPO TÉCNICO. Lo acompañan: Darío Bedoya (AT), Carlos Gutiérrez, Robinson Moncada (PF), Peter Vargas (PA) y Stéfano Samarelli (AV).

Quiere jugadores en la Selección

Leonel felicitó a la Asociación Paraguaya de Fútbol por la contratación de Juan Carlos Osorio para dirigir a la Albirroja. “Es un extraordinario entrenador”, señaló.

También, Álvarez confesó que quiere jugadores en la Selección. “La manera de poder estar es compitiendo en lo más alto”, agregó.