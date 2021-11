Con las deudas a contrarreloj

“Estamos tomando un Olimpia prácticamente en bancarrota. Debemos trabajar para ver adónde encaminar para salir de esta situación gravísima. Es consecuencia de cosas que se hicieron mal desde hace mucho tiempo”, comentó Balotta en charla con Fútbol a lo Grande, por Radio Monumental 1080 AM.

Sobre las deudas, Balotta fue muy crítico. “Se habla mucho de la palabra ‘unidos’, y agregaría: Unidos, pero no cómplices. Tenemos situaciones catastróficas. Algo se hizo mal; debemos revisar lo que se hizo mal (...) Lo que debemos buscar es un corte administrativo, para saber lo que hay, lo disponible, que todos en general sepan dónde estamos parados”, apuntó el vice.

Tema Derlis. Lo más urgente para la nueva directiva es el pago de USD 5.500.000 por la deuda que el club tiene con el Dinamo de Kiev por el futbolista Derlis González.

“Tenemos días para resolver el caso Derlis de forma urgente. El tiempo se acabó, la deuda está en el orden de los USD 5.500.000 y debemos conseguir. Ese dinero hay que fabricar como sea”, remarcó Balotta. Luego, al ser consultado por el dinero que la dirigencia de Brunotte recaudó para pagar, el dirigente fue claro: “No se juntó, no hay ningún peso partido por la mitad. No hay nada”.

Por lo deportivo, en consecuencia con lo expresado por Miguel Cardona, Balotta aclaró que se buscará mantener el plantel para pelear campeonatos a la par de ir saneando la economía.

Cardozo será baja por amarillas

Fernando Cardozo llegó a las cinco tarjetas amarillas con la última amonestación que recibió ante Sportivo Luqueño, previo al receso de las Eliminatorias.

Si bien Cardozo está tomando continuidad en Primera, las cuatro tarjetas restantes son de su paso por la categoría Reserva, donde integró el equipo campeón invicto. Con esto, Julio Cáceres deberá ver alguien que ocupe la zona de volantes por la derecha, el primer candidato es Ramón Sosa, pendiente a cómo evoluciona de su recuperación Alejandro Silva. El plantel decano se moviliza hoy en la Villa Olimpia.