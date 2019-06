Con largo recorrido desembarcan en el fútbol paraguayo

Mientras la Selección Nacional cierra los preparativos de cara a la Copa América, los equipos de Primera desarrollan planes y objetivos para el Clausura. En ese aspecto, Cerro Porteño contrató a Miguel Ángel Russo como nuevo entrenador en una etapa poco convincente en el orden doméstico que derivó en la destitución de Fernando Jubero. El Ciclón mantuvo mucha cautela en la designación del orientador que viene procedente del Alianza Lima, de Perú, donde no registró buenos resultados; pero sí anteriormente en Millonarios, de Colombia, alcanzando dos títulos entre los años 2017 y 2018. El mayor éxito de Russo fue en el 2007 coronándose con Boca Juniors como campeón de la Libertadores. El argentino tiene una vasta trayectoria y Cerro apostó a eso tratando de ordenar la casa para dar pelea en dos frentes: Clausura y Libertadores midiendo en octavos de final a San Lorenzo de Almagro, que también cuenta con nuevo orientador, Juan Antonio Pizzi.

Independientemente al nuevo cuerpo técnico, la institución azulgrana incorporó a Alexis Rojas, del Sportivo Luqueño, y a Fredy Vera, proveniente de Capiatá. También cuenta con el retorno de Alfio Oviedo sin mucha presencia en Newell’s. Ya para la pretemporada tendrían que estar listos dos experimentados como Fernando Amorebieta y Topo Cáceres; en contrapartida, sentirá la ausencia de Juan Escobar, transferido al fútbol mexicano y que dejará en el club azulgrana una muy buena cantidad de dinero.Russo trabajará en Cerro en compañía de Leandro Somoza como asistente y Damián Lanata como preparador físico. La apuesta es grande, ya que es un técnico que tiene su costo; la dirigencia aguarda que pueda dar buena respuesta futbolística procurando una estabilidad de rendimiento no conseguida hasta ahora. Los números fueron importantes en Cerro, pero el equipo nunca convenció. Parece paradójico. Vuelta a casaEl entrenador argentino se mostró complacido con su retorno y manifestó que lo económico pasó a un segundo plano en esta decisión de volver al fútbol paraguayo. Proveniente del Al Fayha de Arabia, Costas se reincorpora a Dos Bocas 16 años después. Haciendo un repaso, dirigió a Racing, el club de sus amores, donde inició su carrera como DT, para posteriormente quedar ligado a Guaraní entre los años 2001 y 2003, intermediando Alianza Lima, con el que conquistó el cetro, antes de llegar a Cerro Porteño entre 2005 y 2007, saboreando el campeonato, así como también lo hizo al frente del Barcelona de Ecuador e Independiente Santa Fe de Colombia. En Dos Bocas está listo su rentrée, para ello deberá interiorizarse del plantel que posee. Habrá trabajo a fondo, y de eso es consciente el profesional argentino. Está claro que Russo y Costas despiertan un gran interés. Hay mucho recorrido detrás.Blanco y negro, en doble misiónPor su parte, Olimpia mira a Minga Guazú como destino de pretemporada tras un merecido descanso, luego de haber alcanzado el tricampeonato. Garnero tiene la misma base y la tranquilidad de conocer sobradamente su plantilla. Lo de Rodallega ya es pasado, se creó mucha expectativa en su entorno y la operación cayó. No se descarta que sume un delantero y un defensor más para lo que viene.En octavos de final de la Copa, Olimpia medirá a la Liga de Quito y para ello prepara un vuelo chárter que demandará un alto costo y que piensa financiarlo con hinchas que acompañen el viaje a Ecuador.Libertad, que ya definió el plantel sin Recalde, Lucena y Alan Benítez, aguarda por Diego Viera que está terminando su vínculo con Godoy Cruz de Argentina, más Iván Piris y Tacuara al servicio de la Selección Paraguaya y Martín Silva con Uruguay. Macnelly Torres continúa en Tuyucuá, pese a la escasa presencia en el Apertura, entre lesiones y falta de ritmo se mantuvo ausente. Habría que ver cómo está el volante para el semestre entrante. El Gumarelo, en la Copa, enfrentará al Gremio con el que ya habían chocado en primera fase de la Libertadores. Cierre solidarioEsta tarde la Selección Paraguaya enfrentará a Guatemala en partido despedida antes de su viaje a Río. Eduardo Berizzo prepara variantes con relación al juego anterior ante Honduras disputado en Ciudad del Este.Se aguarda un mejor desempeño del equipo nacional que solo se hizo ver en la primera parte del encuentro en cancha del 3 de Febrero; su performance no estuvo acorde con la expectativa reinante. Expuso un juego veloz, pero desordenado; fue evidente que le faltaron ideas para elaborar una mejor producción colectiva.Bajo el rótulo de Paraguay solidario se enfrentarán Paraguay y Guatemala a partir de las 17.00. Todo lo recaudado en el Defensores será para los damnificados por la creciente del río, una excelente iniciativa y que se espera tenga una convocatoria a tanta necesidad.Oficialmente la Selección Nacional debutará el próximo domingo, en el Maracaná, cotejando ante la selección de Qatar, última campeona asiática y también invitada junto a Australia para la siguiente versión de la Copa América 2020 a disputarse en Colombia y Argentina.