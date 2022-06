Con lágrimas, el grupo de pop coreano BTS anuncia “pausa”

RM, uno de los componentes, de 27 años, dijo que después de los últimos singles de BTS, nominados al Grammy, los miembros del grupo estaban agotados. “El problema con el k-pop y todo el sistema de ídolos es que no te dan tiempo para madurar. Hay que seguir produciendo música y seguir haciendo algo”, explicó, afirmando que necesita algo de tiempo a solas.

Jimin, de 26 años, dijo: “Todos estamos empezando a pensar qué tipo de artistas queremos ser cada uno para ser recordados por nuestros fans. Creo que por eso estamos pasando una mala racha ahora, estamos intentando encontrar nuestra identidad y eso es un proceso agotador y largo”.

Al final de la cena, varios de los miembros se pusieron a llorar mientras daban gracias a sus seguidores, los conocidos como ARMY.

Lanzamiento. La banda surcoreana BTS publicó el viernes pasado Proof, su primera antología, compuesta por 48 cortes repartidos en tres discos que recorren la carrera del grupo, y que incluye además tres nuevos sencillos.

En las pistas recopiladas se encuentran los principales singles de la banda lanzados desde 2013, algunos remasterizados o en versiones inéditas; más los nuevos temas Yet to come (The most beautiful moment), Run BTS y For youth.

El video de la primera de estas tres nuevas canciones fue estrenado a la par que el álbum y a las tres horas del lanzamiento ya superaba los 2,5 millones de visitas en YouTube. La canción, cuyo video ha sido rodado en el desierto y mezcla inglés y coreano, busca ser toda una declaración de intenciones y un mensaje dirigido a sus fans.

“El pasado honestamente ha sido lo mejor, pero lo mejor de mi es lo que está por venir, el mejor momento está por venir”, rezan algunos de los versos de Yet to come (The most beautiful moment), en la que el grupo asegura que no le importan las etiquetas que le pongan, incluida la de número uno, y que sus miembros están ahí solo para seguir haciendo lo que les gusta: música.

La canción emplea sampleos, muy utilizados a principios de los 2.000 para el llamado hip hop sentimental y combina el rapeo de Suga, J-Hope y RM con el tono más pasional de las voces de Jungkook, Jimin, Jin y V.

Proof hace referencia a la traducción al inglés del nombre del grupo Bulletproof boyscouts/Boyscouts a prueba de balas.



A saber

Novedad: El grupo de pop coreano BTS anuncia que se toma una pausa por tiempo indefinido.



Carrera: La banda se formó en 2010 y debutó en 2013.



Integrantes: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook.