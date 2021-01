Con la mirada puesta en las competencias internacionales

La previa en el mercado de pases se mueve y a falta de tiempo los clubes apuran incorporaciones para sus planteles principales, y en eso está Guaraní, que silenciosamente maneja nombres ante el alejamiento de figuras capitales como Cecilio Domínguez, Ródney Redes y Jhohan Romaña, que fueron al Austin FC. Otros también dejaron el club como Javier Báez, su capitán, y Bautista Merlini entre los más resaltantes de la temporada. La frustración de no alcanzar el título que le permitía estar en fase de grupos de la Copa fue un duro golpe en la institución que echó por tierra sus pretensiones de retener a algunos de sus jugadores más importantes. A esto se le agrega que el primero en aparecer en escena en la Libertadores será justamente el Aborigen a mediados de febrero y que el 5 (inicialmente marcado para el sorteo) conocerá a su rival en la Fase 1. La experiencia anterior fue enormemente satisfactoria para los intereses deportivos y económicos para la entidad de Dos Bocas embolsando USD 5.450.000 en su itinerario copero. Evidentemente para poder entrar a competir en esta nueva edición es necesaria la contratación de futbolistas de nivel que puedan equilibrar un plantel diezmado.

El segundo que aparecerá internacionalmente es Libertad, donde sobresale nítidamente la presencia de Garnero, su orientador. El Albinegro soltó a los experimentados Paulo Da Silva, Iván Piris y Luis Cardozo, como también al oriental Rodrigo Rivero y a Pablo Adorno, quien retorna a Cerro. En contrapartida aseguró el concurso de Báez y Merlini, a quienes nos hemos referido más arriba. También se integró a la plantilla albinegra Pedro Delvalle, cuya gestión fue muy buena en Guaireña y como se trata de Libertad no sería nada extraño que pueda reforzar más aún, en el orden económico sin sobresaltos. El Gumarelo hizo mucho ruido el año pasado desde la contratación de Ramón Díaz, pero el resultado estuvo lejos de lo anhelado; estaba para más, por lo menos en la previa. A la fase de grupos van Cerro, campeón del Apertura, y Olimpia, del Clausura. Ambos sumarán muy poco, solo lo necesario por una cuestión económica que se vio muy dañada por la pandemia. La dirigencia de los grandes del fútbol nacional es similar, no harán mayores inversiones; el momento no permite, más aún con los partidos sin público donde el ingreso en taquilla se ha borrado totalmente.La Academia, con mayor historia En cuanto a la Sudamericana, los representantes paraguayos son Nacional, River, 12 de Octubre y Guaireña, todos ellos cerrando vínculos para la conformación de sus respectivos planteles. Por Barrio Obrero hay cinco participaciones, en los años 2011, 2013, 2015, 2017, 2018 y 2020. Su mayor logro sin embargo es en la Libertadores, cuando disputó la final con San Lorenzo en el 2014. En las últimas horas el equipo dirigido por Rodrigo López aseguró el concurso de su mayor referente, Cristian Riveros, por dos años más, y llegó el arquero Bernardo Medina. La dirigencia y el técnico manejan nombres para el ataque, como un uruguayo propuesto por el entrenador y suena José Ortigoza, ex Cerro Porteño. Bajo la batuta de Mario Jara también River enfila su segunda competencia internacional (el año pasado se eliminó con Cali) y en ese sentido sobresale la figura de Pablo Zeballos, quien apenas terminó el Clausura se decidió por vestir la camiseta del Kelito. En tanto, 12 de Octubre con dos participaciones en la Libertadores disputará ahora su primera Sudamericana y para ello contrató a Paulo Da Silva, Topo Cáceres y Pablo Velázquez entre los de renombre. El mismo técnico Pedro Sarabia “invitó” a estos jugadores a sentar plaza en el conjunto itaugüeño. Guaireña se suma al lote de los representantes paraguayos erigiéndose en la revelación del 2020. El hecho de haber alcanzado las semifinales del Clausura no fue casualidad. Hay interés en la dirigencia en contar con Nelson Haedo, a quien también lo quiere Sol, asegurando ya a Rodrigo Alborno, últimamente en River, Feliciano Brizuela de San Lorenzo y Miguel Paniagua, procedente del Cusco de Perú. Se sabe también que Troadio Duarte sugiere nombres de experimentados. Se define esta semana Disputados los encuentros de ida de las semis de la Libertadores, Palmeiras tiene gran chance de pasar a la final tras ganar de visita 3-0 a River. El otro argentino, Boca, no pudo con Santos igualando a cero e irá por el gol de visitante en Brasil en caso de no obtener la victoria. De los dos afamados conjuntos el más afectado es el cuadro de Gallardo, que va por la hazaña en Sâo Paulo. La final está prevista para el 30 de enero en el Macaraná y no se descarta que sean equipos brasileños los que disputen el título en su propio país. El martes en Asunción Finalmente, la Conmebol decidió que el partido entre Coquimbo y Defensa y Justicia, que se tenía que jugar en Chile, se lleve a cabo pasado mañana en el estadio Manuel Ferreira, del Olimpia, a las 19.15. El propio Ministerio de Salud en tierras trasandinas impidió el juego por tres positivos en el conjunto argentino. La Conmebol resolvió que el cotejo de ida entre los mencionados rivales se juegue en territorio nacional. La otra llave la conforman Lanús y Vélez, registrándose la victoria del primero por 1-0. Como se aprecia, habrá un desfasaje en el calendario de una semana para conocer a los finalistas. La confrontación por el título tiene fecha para el 23 de enero en Córdoba y habría que ver si se mantiene por el retraso de la programación.