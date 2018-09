Con la idea clara

El seleccionador albirrojo reveló ayer los nombres de futbolistas paraguayos que militan en el fútbol del exterior, que concentrarán y formarán parte de los trabajos que se realizarán en el Complejo Internacional Deportivo del Este (CIDE), en la fecha FIFA de octubre, del 8 al 16.

Entre los nombres que se pueden encuadrar como novedades aparecen: Lorenzo Melgarejo, Blas Riveros, Danilo Ortiz, Omar Alderete, Rolando García Guerreño, Celso Ortiz, Cristian Paredes, Héctor Villalba, Cristian Colmán, Jesús Medina y Sergio Díaz.

Fueron citados 27 jugadores y la lista ascenderá a 36. En los próximos días se convocará a 9 futbolistas del plano local.

TRANSMITIRÁ SU FILOSOFíA. Osorio fue claro en sus respuestas. Dijo que los jugadores no vendrán a realizar trabajos excesivos en lo físico, que harán lo justo: “Van a entrenar una idea de juego”, expresó el colombiano.

“La intención es familiarizarnos con los jugadores, probar 11 contra 11, primero poniendo a cada uno en sus puestos y luego ensayarlos en otras funciones. Queremos ver por ejemplo a Domínguez y Pérez, con perfiles cambiados”, expresó.

Consultado sobre un eventual llamado para dirigir a la selección colombiana respondió: “No puedo negar que siempre soñé en dirigir a Colombia. Le dije sí a Paraguay por encima de otras selecciones y clubes”.

Melgarejo regresa tras cinco años

Marginado a lo largo de los años, Lorenzo Melgarejo vuelve para un entrenamiento con la Albirroja. La última vez que conoció la oportunidad fue de cara a un amistoso ante Alemania, con Víctor Genes como entrenador (14/08/13).

"Me llamó la gente de la Selección diciéndome que el entrenador me tendría en cuenta. Me puse muy feliz por eso, estoy con ganas de empezar un nuevo rumbo, y lo que vamos emprender con este entrenador”, dijo Melgarejo en contacto con la 1080 AM.

“Estaba esperando esta oportunidad cada vez que salía una convocatoria. Me pone muy feliz, porque todos soñamos con jugar en la Selección”. Blas Riveros, lateral.

"Estoy muy contento. Uno cuando arranca su carrera sueña con estar en la Selección. Hoy se está cumpliendo un sueño". Rolando García Guerreño, zaguero central.

“Hace un buen tiempo ya estoy en la MLS. En la práctica de Dallas nos cruzamos y hablamos un ratito con Osorio cuando estuvo por aquí". Cristian Colmán, delantero.

"Me impactó la noticia, saliendo del entrenamiento me llegó esta muy buena noticia. En el 2014 contra Francia fue mi último llamado". Danilo Ortiz, defensor.

“Nadie es el dueño de la camiseta, solo somos el cuerpo que la ocupa en ese momento. Nuestra tarea es continuar el legado y sumar algo más”. Júnior Alonso, defensor.