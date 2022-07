Con enérgico show, la Tini hace vibrar a su público

Tini llegó a Paraguay como parte de su gira Tini Tour 2022, y se presentó en el marco de La Noche Coca-Cola, cantando lo mejor de su repertorio que mezcla diferentes géneros musicales, enfatizando en la fusión de ritmos, como la balada, pop, urbano y trap.

La artista argentina comenzó el show pasadas las 21:30, y se extendió por casi dos horas haciendo vibrar a sus miles de fanáticos.

MÚSICA, PURPURINA Y BRILLO. En escena participaron ocho bailarines y tres músicos, quienes formaron un equipo ganador para entregar a los presentes un espectáculo de primer nivel, conjugando baile, sensualidad, música, videos, juegos de luces, pirotecnia y cuatro cambios increíbles de vestuario, todo acorde con cada presentación.

“¿La están pasando lindo?”, dijo emocionada la Tini, para luego pedir a uno de sus asistentes que le acerque un abrigo, ya que la noche se tornó bastante fría, a pesar de las estrellas en el cielo.

La ídola juvenil interactuó en todo momento con su público, aportando emoción al concierto, cargado de momentos emotivos, como cuando Martina recordó a su padre, Alejandro Stoesell, quien por muchos años trabajó en nuestro país como productor en Telefuturo, donde en la noche anterior Tini brindó una presentación en Rojo.

“Quiero contarles algo, a eso de los 11 años por ahí mi papá empezó a venir mucho a Paraguay casi como a vivir y empezó a trabajar acá. Y no estábamos pasando quizá el mejor momento de familia y ustedes como país le abrieron las puertas, aunque quizá ahora se están enterando, y literalmente (Paraguay) es como nuestra segunda casa y quiero agradecerlos por lo que hicieron por él en ese momento, por haberlo recibido de esa manera”, expresó emocionada y provocando el grito masivo de los presentes.

“No sé si vieron ayer el programa, pero fue muy hermoso compartir con toda la gente que le abrió las puertas a papá en ese momento y bueno, él ama Paraguay, no pudo estar, no pudo viajar por un tema que tiene, pero no saben lo que le hubiera encantado estar en este show. Por eso, la próxima canción que voy a cantar se la quiero dedicar a él”, dijo para luego corear con el público el nombre de su papá, “Ale”, y cantar la canción Acercate, la favorita de Alejandro Stoessel.

Los fans de la Triple T –como la conocen– corearon sus canciones, incluida La loto, su nuevo tema lanzado en México y el cual cuenta con la participación de Becky G y Anitta.

Entre las canciones más coreadas estuvieron Suéltate el pelo, Maldita foto, Un beso en Madrid, Carne y hueso, Acercate. Las más esperadas de la velada fueron La triple T y Miénteme, con la cual la intérprete cerró con broche de oro una velada mágica que no podrán olvidar los miles de fanáticos, chicos y grandes, que asistieron a pesar del frío.