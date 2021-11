Con el tiempo suficiente para un análisis maduro y juicioso

Cristiano Ronaldo y un compromiso absoluto de estar en la próxima Copa del Mundo. Aún no clasificó Portugal.

Mientras en la pausa de las clasificatorias no se avizoran amistosos para la Selección, y que resultaría muy difícil concretarlos, habrá un espacio para la reflexión y qué se puede hacer para el futuro.

Como la suerte prácticamente ya está echada, salvo que un milagro se interponga en el camino, el plan deberá ser proyectado para la próxima Copa América y mirando al 2026, que todavía falta demasiado.Caras nuevas, mentalidad distinta, la pertenencia tan olvidada en la Albirroja y el convencimiento son fundamentales para lograr el objetivo, y un detalle que no es menor: Creer en el orientador y saber que se puede.Osorio y Berizzo, ambos entre salpicones y sobresaltos, estuvieron al frente sin alcanzar el cimiento ideal y es ahora donde Barros Schelotto debe reconstruir la deficiente estructura actual. Por eso, el nuevo DT con contrato hasta el 2024, necesita imperiosamente de una revisión completa, bien asesorado y conociendo a fondo la casa. El 27 de enero en el Defensores Paraguay ante Uruguay donde solo el triunfo es válido, quedarán tres pero si no se pasa la primera terminará la historia. De la fecha en Barranquilla (16 de noviembre) hasta la siguiente ronda, hay suficiente tiempo para analizar y tomar decisiones, en especial de lo que se hizo mal lastime a quien lastime. Sacando conclusiones, Guillermo Barros Schelotto deberá plantar bandera. A modo de recordatorio, estos son los confrontaciones: Paraguay - Uruguay, Ecuador - Brasil, Chile - Argentina, Colombia - Perú y Venezuela - Bolivia. Aún no se pronunció la FIFA del partido pospuesto en Río aunque brasileños y argentinos ya aseguraron el cupo a Qatar.Repechaje europeo

El viernes al mediodía la FIFA obro con el sorteo para UEFA, Conmebol y Concacaf. El repechaje europeo tiene estos cruces: Escocia - Ucrania, Gales - Austria, Rusia - Polonia, Suecia - Rep. Checa, Italia - Macedonia del Norte y Portugal - Turquía. De estas selecciones solo tres clasificarán para el Mundial. En la previa los candidatos a pasar son Italia y Portugal que irremediablemente deberán chocar por una plaza y uno de los dos quedará afuera, Cristiano Ronaldo o la azurra que ya estuviera ausente en Rusia 2018 ostentando en la actualidad el título de la Eurocopa al ganarle en la final a Inglaterra.

Para todo amante del fútbol, cualquiera de las ausencias será muy sentida para el espectáculo y ni hablar para la propia organización. El peso más grande lo tiene la escuadra italiana, cuatro veces campeona del Mundo, logrando en los años 34, 38, 82 y 2006. En esto solo Brasil tiene una copa más, que nuevamente se erige por su gran actuación en Sudamérica en un serio aspirante a la corona.Conmebol vs. Asia

La suerte determinó que el quinto clasificado por Conmebol disputará el repechaje ante un representante de Asia, siendo hoy Perú el que lo haría, puesto que se encuentra en esa ubicación por encima de Chile y Uruguay.

Los incaicos a través de este sistema se metieron en la última cita cumbre, al despachar a Nueva Zelanda en cotejo de ida y vuelta, 0 a 0 de visita y 2-0 en Lima con goles de Farfán y Ramos. El mismo Gareca tenía a su cargo la conducción técnica y hasta hoy sigue al frente.Centroamérica por Concacaf se las tendrá que ver con Oceanía, también en disputa única como los otros que se disputarán entre el 13 y 14 de junio.Por el título

En el orden local, este miércoles se verán las caras Sol y Olimpia por la conquista de la Copa Paraguay a jugarse en el estadio Defensores del Chaco. De todas maneras, el unicolor con su victoria ante Nacional ya aseguró la Sudamericana, mientras Olimpia hoy lucha por un lugar en la Libertadores y que sería la cuarta plaza en la disputa del mano a mano con Nacional que coincidentemente se enfrentarán en la próxima. En todos los casos, uno de los dos entrará en la Fase 1.

Además, para el próximo mes entre el 8 y el 11 están los encuentros de promoción, Ameliano de la Intermedia verá a Luqueño que intentará mantener la categoría. La competencia doméstica se cerrará el 12 cuando el campeón de mayor puntaje entre Apertura y Clausura enfrente al nuevo monarca de la Copa Paraguay. Una vez finalizado el año futbolístico la Divisional anunciará el comienzo de la temporada 2022 que está marcado para el 4 de febrero donde la categoría principal volverá a contar con 12 protagonistas, puesto que se sumarán General Caballero de Juan León Mallorquín, Resistencia y Tacuary, aguardando por el desenlace entre Ameliano y Luqueño. El ya descendido de la principal es River Plate.