Con el protocolo listo y las cartas sobre la mesa

El viernes pasado el Dr. Brunstein se volvió a reunir de manera virtual con los médicos de los clubes de Primera, donde reiteró que se debe cumplir a cabalidad el protocolo señalado y que están en pleno conocimiento en ese marco los facultativos de cada entidad, imperando el cuidado higiénico y la infraestructura requerida en cada institución. A tal sentido que el mismo Luqueño, que cuenta con el estadio inhabilitado, podría ser liberado de la sanción por el propio Consejo Ejecutivo de la APF.Mientras tanto, Guaraní y San Lorenzo de momento no llenan todas las condiciones teniendo tiempo aún de dar respuesta a las exigencias del Ministerio de Salud y la Secretaría de Deportes. El club santo prepara carpas como vestuarios alternativos.Tal como se observa el panorama y mientras la curva continúe como hasta ahora, todo parece indicar que a mediados de julio vuelva el fútbol de Primera, y naturalmente sin público.Se contemplan 200 personas para cada juego, englobando planteles, cuerpos técnicos, médicos, veedores, pasapelotas, gente de la televisión y otros involucrados al espectáculo. Esta cantidad es la que hoy se maneja y en principio hay total acuerdo.Cumplidas las etapas

Tal como se anunció en principio la fase 0 se desarrolló con la verificación de todos los estadios, pasando por entrenamiento individual (fase 1) y la próxima es la de prácticas grupales (la fase que Olimpia apura) y la 3 con la competición propiamente dicha y ajustada a lo mencionado más arriba.

Las conferencias de prensa, una vez terminados los juegos, se realizarán con los técnicos de los respectivos equipos y dos jugadores por bando, llevándose a cabo de forma virtual. Esto es lo que se tiene en principio, pudiendo haber otras propuestas, todas reglamentadas para el efecto.Dos por semana

En cuanto al calendario y cumplimiento de los juegos pendientes, la idea es que se jueguen dos fechas por semana, de tal manera a recuperar el tiempo sin fútbol, pudiendo terminar el primer certamen a fines de agosto.

El fútbol volvería con estos cotejos, con la programación de la fecha 9, que había quedado trunca asignando estos encuentros: General Díaz–San Lorenzo, Sol–12 de Octubre, Luqueño–Olimpia, Cerro–Libertad, Guaireña–Guaraní y River–Nacional. Unos días después chocarían: River–Cerro, San Lorenzo–Libertad, Olimpia–Sol, Nacional–Luqueño, Guaraní–General Díaz y 12 de Octubre–Guaireña.Se hace sumamente necesario que la pretemporada abarque de 20 días a un mes contemplando incluso amistosos antes que vuelva a rodar oficialmente el balón. Si la competencia no tiene obstáculos permitiría desarrollar el Clausura con el mismo formato previsto.Tremendas consecuencias

La condicionante principal es que vuelva el fútbol de Primera y detrás la disputa de la Intermedia que está en una incertidumbre total con planteles y cuerpos técnicos liberados. Los mismos pidieron a la APF una consideración especial, puesto que la situación es desesperante, generando un golpe económico a quienes forman parte de esta categoría. Son 16 los equipos que tendrían que haber estado ya en disputa y la mayoría de ellos del interior del país. A esto se le agrega que tampoco corren la Copa Paraguay, la B y la C. La pandemia golpeó varias puertas y con tremendas consecuencias.

Nada a la vista

En cuanto a las competencias internacionales no se avizora una perspectiva de vuelta. Ya la Conmebol sostuvo que el formato no cambiará y que se esperará el momento oportuno de su reanudación, esto independientemente a la decisión que tome cada asociación para sus respectivos torneos. De las Eliminatorias ya hicimos hincapié; todo parece conducir a un retraso pronunciado y que no encuentra salida de momento. A las fronteras cerradas y el confinamiento actual en algunos países hablar de las Eliminatorias parecería fuera de lugar.