Comunas evaden a Viceministerio y no remiten lista de buses internos

Curiosamente, esta supervisión no pudo avanzar mucho en las líneas de buses de los municipios del departamento ante la falta de envío de datos de parte de la mayoría de las instituciones comunales a las que se recurrió, lo que despierta cierta suspicacia en las autoridades.

El Viceministerio del Trabajo viene encarando controles en las líneas de transporte público que son permisionarias del Viceministerio del Trabajo que abarca el Gran Asunción (Central y Bajo Chaco), y las empresas de transporte de la Dinatran (los colectivos de corta, media y larga distancia).

En el departamento Central existen varias ciudades que cuentan con varias líneas internas de colectivos, donde todas tienen en común qué: Generan en las redes sociales constantes quejas por el mal servicio que brindan, por contar con unidades incómodas, en muy mal estado y añejas, conductores como guardas que tratan muy mal a los pasajeros. A la vez, en varias ocasiones protagonizaron accidentes de tránsito en medio de carreras que tenían con otras líneas de transporte.

El abogado Luis Orué, viceministro del Trabajo, señaló que como parte de la fiscalización a todo el sector del transporte público del país, empezaron a inspeccionar empresas de líneas internas de las ciudades de Central, a medida que van consiguiendo datos de esas empresas.

“Solicitamos a las municipalidades que nos remitan el listado de las empresas que prestan el servicio de líneas internas de transporte público. Hasta el momento son pocas las que respondieron a nuestro requerimiento”, acotó el viceministro.

Dijo que con datos que brindan los sindicalistas, no obstante, están elaborando un esquema de control de estas empresas para brindar las garantías pertinentes a los usuarios del servicio.

No hay que descartar que por presión de concejales y de políticos locales no remitan el listado solicitado. Luis Orué, viceministro del Trabajo.

Informalidad del 90% en transporte

El viceministro del Trabajo expresó que no hay una sola empresa del transporte público que cumpla al 100% con la Ley Laboral.

Expresó que hasta en las empresas de transporte muy sólidas, se detectan falencias. “Cumplen con pagar mensual a sus trabajadores, tienen seguridad social al día, pero siempre hay aspectos del Código del Trabajo, si bien se puede considerar minucias, que esas empresas no cumplen como debe ser. Por ello se considera que no hay una sola empresa de transporte que esté 100% acorde a las normas laborales”, apuntó.

Puntualizó que la informalidad en el transporte es del 90%, mucho mayor que la informalidad en todo el país, que es del 65%.