Comuna de Villarrica no contratará a unos 100 funcionarios

Tuvimos que hacer una radiografía de la Municipalidad por falta de documentos. El anterior intendente (Alejandro Aguilera) llevó todo lo que había y emprendimos un trabajo exhaustivo para saber quienes trabajaban verdaderamente en la institución”, señaló Aponte.

Por su parte, el intendente Magín Benítez señaló que los ingresos a las arcas de la Comuna no son suficientes para estar al día con el pago de salarios, añadiendo que además existe una superpoblación de funcionarios en las distintas dependencias y ni hablar de los planilleros.

“Acá había gente que no marcaba su entrada. Algunos no tienen una función específica y otros decidieron renunciar para evitar problemas. Las personas eficientes van a seguir trabajando y los que solo calientan la silla y no cumplen las funciones que se les ha encomendado, lastimosamente tendrán que salir”, señaló el intendente. Para el pago de salarios se realizó un préstamo de 1.500.000.000 con el banco Continental, que ya se aprobó.

De esta manera, los funcionarios podrán percibir por sus haberes. RG