Comuna recurre a transferencia para ejecutar obras en los barrios esteños

Recordó que en el mes de enero la Comuna recaudó G. 47 mil millones. De esta cantidad G. 10 mil millones se va a destinar para la construcción de empedrado a través de comisiones. “La administración de McLeod (Sandra) y compañía invertían G. 2 mil millones al año. Es decir, en 5 años llegaban a G. 10 mil millones, nosotros solamente con la recaudación de enero estamos destinando ese monto a obras a través de comisiones”.

La transferencia de recursos municipales a comisiones vecinales para la ejecución de una infinidad de proyecto de beneficio comunitario es, por ahora, la única forma que encontró, asegura Prieto, de poder usar los recursos que tiene la Municipalidad, que recauda mucho, pero no puede invertir debido a problemas con la aprobación de adjudicaciones de grandes proyectos en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). “Me doy cuenta que el gobierno central está tratando de destruir esta administración municipal, pero no está preparado para tipos como nosotros. No tienen por donde agarrarnos y voy a demostrar esto dentro de poco”, aseguró. Empero aclaró que están trabajando para resolver el problema en la DNCP. “Estamos tratando de resolver dialogando. Yo me reuní con mis asesores y les dije: vamos a mandar todo a la p… y vamos a hacer las obras, pero me atajaron y me dijeron que tenemos que respetar el orden jurídico. Me dijeron que me quieren llevar a la cárcel y lo van a lograr si desobedezco todo este tema burocrático, podrido y prebendario que existe”.

En otro momento señaló que los sectores que lo critican ácidamente tenían algún tipo de beneficio con la Municipalidad y que se les cortó y están dolidos. “La gran mayoría que está dolido, son los que están criticando este gobierno, pero nosotros vamos a seguir firme, eso quiero decir a la ciudadanía. Hay gente que está preocupada por nuestra gestión, por nuestro estado de ánimo, por nuestro estado de salud, estamos firmes y vamos a seguir impulsando todos los cambios que sea necesario”.

INÚTIL. Por su parte el concejal Celso Kelembu Miranda, colorado, de la bancada opositora, califica a Prieto de inútil y de ladrón. Comparó al jefe comunal a los Zacarías por no responder, según aseguró, los pedidos de informe que se le realiza. Manifestó que tienen informe de transferencia, en 2 rubros, de casi G. 10 mil millones en 4 meses de gestión. “Eso en 4 meses, ahora estoy pidiendo informes sobre transferencia que realizó desde que asumió. Este es tipo Sandra Zacarías, que le da dinero a cualquiera. Estoy pidiendo los documentos. Estoy teniendo datos de sobrefacturación. Este tipo se va a ir preso”, acusó al afirmar que utiliza la ley Nº 5282, de acceso a la información pública, para tener datos de la gestión de Prieto.