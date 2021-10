Comuna apela disposición judicial sobre el Shopping Box

La abogada Nidia Silvero, directora de la Asesoría Jurídica, afirmó que no existía argumento jurídico para que salga dicho acuerdo y sentencia contra la administración municipal y acusó que corrió dinero y cuota de poder político en el caso, para el revés contra la Municipalidad. “Acá hubo una fuerte dosis de dinero y de poder. Sabemos que lo que no se consiguió en los votos van a estar tratando de perjudicar en otro modo. Y del dinero del que se presentó como dueño. Pero vamos a apelar, estamos recién al comienzo de un largo camino. Lo mismo ocurrió con Itá Paraná y ahora estamos cobrando nuestros honorarios y regulando también en lo contencioso administrativo otros honorarios por valor de más de 12.000 millones de guaraníes”, afirmó la asesora jurídica. El intendente electo posteó en su cuenta del Facebook que “nuestra Justicia demostrando que está en contra de los intereses de la sociedad. Pero no todo está perdido, vamos a recurrir ante la Corte Suprema de Justicia, seguimos luchando por recuperar los bienes de la ciudadanía”. E. M.