Cómo aprovechar los descuentos del Agosto Liquida

Más de 40 marcas ya se adhirieron a la feria de descuentos y todavía se siguen sumando otras tiendas, con rebajas que van del 20% al 70% en productos. Considerando la difícil situación sanitaria, que meses atrás comenzó a limitar las compras, es una buena oportunidad para aprovechar y adquirir artículos muy por debajo del precio normal del mercado.

Sin embargo, es necesario planificar las compras y organizarse para poder adquirir la mayor cantidad de productos sin sobrepasar el presupuesto con el que se cuenta. Te dejamos cinco recomendaciones para comprar de forma inteligente y aprovechar al máximo las ofertas del Agosto Liquida:

1-Crear un presupuesto: El primer paso es anotar los artículos que se necesitan y definir cuánto dinero se tiene para solventar los costos. Lo recomendable es comenzar la lista con lo más necesario y terminar con los productos que pueden ser descartados en caso de que el presupuesto no alcance. Hacer una diferencia entre “lo que necesito” y “lo que quiero”.

2-Definir qué pagar con tarjeta: Muchas tiendas dan la posibilidad de pagar con tarjeta a “meses sin intereses”. Esto puede ser útil dependiendo del tipo de producto que se está comprando. Por ejemplo, un lavarropas o un microondas durarán más tiempo del que tomará pagarlos en cuotas; en ese caso, conviene usar la tarjeta de crédito. No así en productos o servicios que se acabarán rápido.

3-Comparar precios: No quedarse con la primera opción, lo aconsejable es preguntar por el mismo producto en al menos tres tiendas para comparar precios y seleccionar el más conveniente. Hay locales que publican previamente en sus redes sociales el porcentaje de descuento en cada tipo de artículo.

4-Seleccionar las mejores ofertas: Hay productos que durante el Agosto Liquida tienen mayor porcentaje de rebaja que en otras promociones del año, como los electrodomésticos, los equipos de electrónica, muebles, entre otros. Sin embargo, también existen artículos que frecuentemente son promocionados con descuentos. En este caso, es recomendable saber identificar qué productos conviene comprar en el Agosto Liquida.

5-Revisar las condiciones del producto y posibilidades de cambio: Antes de adquirir un artículo, es necesario revisarlo para corroborar que no tenga ninguna falla. Además, se debe preguntar al vendedor si los productos tienen garantía y posibilidad de cambio; en este contexto sanitario está prohibido acceder a los probadores, por lo que las prendas se comprar sin probarse.

Además de estas recomendaciones para el Agosto Liquida, es necesario tener en cuenta los cuidados sanitarios para evitar la propagación del Covid-19. Cada local adherido tendrá en cuenta el protocolo de seguridad que será obligatorio a la hora de ingresar a la tienda, como la toma de temperatura. Los clientes deberán usar tapabocas y lavarse las manos al entrar.

¿Qué marcas podés encontrar?

Las tiendas que ya se adhirieron a la maratón de ofertas son: Punto Farma, Bristol, Superseis, Supermercados Stock, Delimarket, Martel, Lee, Wrangler, Chacomer, Harley Davidson, Kenton, Yamaha, Sueñolar, Luminotecnia, González Giménez, Sueñolar Home, Koala, Supermercado Real, Farmacia Catedral, Electroban, Clase A, Farmatotal, Complot, Gotitas, JD Electrodomésticos, Punto Game, Dental Guaraní, Nilsa Boutique, Olier, Supermercado Los Jardines, Los Jardines Express, Misionera S.A., El Escolar, Ruben’s, Óptica La Trinidad, AKG by Harman, Esmart, Soundcraft by Harman, JBL, La tienda by Blan, Day Novedades, Rubén Darío comercial, Óptica Pukall, Rajomar, Hiper Telas, Multitiendas Fernandito, Supermercado Herrero, UH Colecciones y UH Store.

