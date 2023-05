Comitiva de EEUU y Senad hablan de cooperación y extradiciones 

El miércoles se reunieron el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, y el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, con el asesor legal residente de la Embajada de EEUU, Brian Skaret, y varios representantes de la División Criminal de Asuntos Internacionales.

Estaban previstas más reuniones con autoridades de Senabico y la Senad. Dicha reunión fue confirmada por la ministra Zully Rolón, quien sostuvo que ellos buscan siempre fortalecer, en especial, la lucha contra la corrupción.

“La conversación giró en torno a procesos de extradición que puede llegar a haber en casos que tengamos relacionados con EEUU, como fue con (Kassem Mohamad) Hijazi en el pasado”, explicó.

Otro tema abordado fue la cooperación internacional que se necesita entre ambos países, ya que Senad es aliada estratégica con la Administración de Control de Drogas (DEA).

El fiscal Doldán había expresado que la reunión del miércoles fue técnico-jurídica y que no abordaron temas específicos, ya que hubo sospechas de que hablarían de causas emblemáticas.

NO SABE. El presidente del Congreso, Óscar Salomón, refirió que no tenía novedades en relación con la reunión de los expertos de EEUU con el fiscal general del Estado. “No, no tengo novedades”, respondió cuando se le consultó si tenía que ver con la situación de Horacio Cartes. “Intentamos hablar con el fiscal general para tener alguna novedad, pero, lastimosamente, no pudimos contactar”, dijo.