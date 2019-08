Comercios sufren por el clima de inestabilidad política en el país

En el casco urbano de Asunción la gente no salió a comprar o a comer como es habitual, por lo que afectó a toda cadena productiva, afirmó un gerente de un local gastronómico.

El socio gerente del restaurant El Bodegón, Sergio Mazzitelli, afirmó que lo que sucede últimamente en el centro con las manifestaciones les afectan directamente.

No descalificó las marchas ni tampoco sus reivindicaciones pero apuntó que no es lo mismo para el comerciante un clima de estabilidad a uno de inestabilidad que ahuyenta al cliente. “El hecho de que se apropien de la calle algo de lo que no se tienen que apropiar ya hace resentir y mucho”, señaló. Agregó que “no importa la manera que sea o el motivo que sea (las manifestaciones), el hecho es que no podemos trabajar”.

Sostuvo que así como se da en otros negocios, en el suyo al ser un sector emergente en el país se tuvo mucha inversión y se emplea a muchas personas.

“Aquí tenemos una inversión muy grande, es decir, le damos trabajo de manera directa a 50 personas y de manera indirecta a muchas más”, apuntó.

De vuelta con la manifestación refirió que “incluso las protestas pueden ser justas, porque nadie dice que no lo sean, pero el derecho de uno empieza donde termina del otro”.

Sumó a esto que el perjuicio para ellos es doble puesto que como se sabe el casco urbano los últimos años estuvo diezmado de consumidores. “Y con esto la gente dice ¿para qué vamos al centro si hay problemas, incluso para estacionar?”, manifestó. Dentro del mismo rubro, en el tradicional Lido Bar, la encargada nos informó que desde la víspera de feriado –donde abrieron hasta la 1.00 AM– no se registró tanto movimiento como era habitual.

MARCHAS Y CONTRAMARCHAS. Anteanoche, marcharon por calles del microcentro capitalino estudiantes, campesinos y opositores que quieren el juicio político para Abdo Benítez y Velázquez.

El martes la marea colorada dejó vacías la mayoría de las oficinas públicas para ir a hacer hurras al presidente y al vicepresidente.

Evidentemente hay mucha tensión porque no sabemos lo que va a pasar en el país a raíz de la cuestión política. Martín Ayala, ciudadano.