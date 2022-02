Comercios pueden usar el iPhone para cobrar

Los comercios de Estados Unidos van a poder utilizar un iPhone como terminal de pago sin equipos adicionales, anunció el martes el fabricante Apple.

Hasta ahora Apple no proponía sino servicios de pago para compradores por medio de la aplicación Apple Pay. Para aceptar un pago con un iPhone, el comercio debía contar con una extensión externa, vendida por otras empresas. Sin embargo, Apple no busca transformarse en operador financiero de pagos y continuará contando con plataformas externas como Stripe, que se convertirá en el primer socio de Apple para este nuevo servicio a los comerciantes bautizado “Tap to Pay” (toca para pagar).