Comenzó vacunación de adultos en un día con récord de decesos

La expectativa por recibir por fin la primera dosis anti-Covid superaba a las precariedades que afloraron en cuanto al reducido espacio e incómodas condiciones para la espera que, en algunos hospitales incluso, se hizo bastante larga.

Esto ocasionó, en las primeras horas de la jornada de ayer, cierta aglomeración en algunos hospitales como el Materno Infantil de Trinidad, el centro de salud 12 de Junio del IPS, entre otros, que se llenaron de pacientes que iban acompañados por su condición de salud. Como muchos ancianos esperaban más de una hora, la tensión y los nervios se apoderaron de sus familiares.

Algunos centros asistenciales, que figuraban en la lista de vacunatorios, avisaron que no vacunaban porque o no recibieron las dos o solo tenían biológicos para inmunizar al personal sanitario. “Hubo mucha gente que llegaba de otros centros asistenciales porque no tenían vacunas y los pobres viejitos tenían que estar deambulando de centros de salud en centros de salud”, afirmó Viviana Reiser a ÚH, quien dijo que llamó primero al sanatorio La Costa y al Centro Médico Bautista y les dijeron que no estaban poniendo vacunas a la ciudadanía todavía. “Mi papá logró ponerse la vacuna en el Hospital Santísima Trinidad con muchísima gente, porque venían de otros centros. Había gente que llegaba de otros centros de salud, como de Nanawa, de Mariano Roque Alonso, donde les dijeron que no tenían vacunas”, relató.

El Dr. Nicanor Álvarez, director del Materno Infantil de Trinidad, al ver que al principio se mezclaban incluso los trabajadores de salud que iban a vacunarse con los adultos mayores dijo: “Esto es un proceso de aprendizaje y con seguridad mañana a la mañana (por hoy) vamos a habilitar otro vacunatorio en la parte posterior del hospital para el personal de blanco que todavía falta”, prometió.

El Dr. Héctor Castro, director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), a su vez, reconoció que en varios hospitales no existen condiciones adecuadas para recibir a mucha cantidad de pacientes a la vez. “Los accesos de los hospitales estamos tratando de corregir en las visitas. Eso se habló con los vacunatorios, pero existen situaciones que recién en el momento en que se inicia la vacunación deben ser corregidas rápidamente”, expresó.

A renglón seguido, añadió: “Este es un inicio sumamente importante que seguramente durante el transitar de este inicio vamos a tener errores. Y con la ayuda de la prensa queremos subsanar rápidamente para seguir con éxito”.

La Dra. Lida Sosa, viceministra de Rectoría y Vigilancia de la Salud, indicó que se empezó por los adultos de 85 años y más por la simple razón de la limitación de vacunas: “Cuando tengamos mayor cantidad de vacunas ya tendremos preparados centros de vacunación masiva, inclusive para que acudan en autos”, refirió.

Para esta franja etaria “no existe ese inconveniente” para recibir el antígeno, tranquilizó.