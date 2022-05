Combustibles: Escasa venta y persiste la incertidumbre

En conversación con ÚH, el empresario dijo que obviamente las ventas tuvieron un aumento en las estaciones luego de que se eliminó el subsidio a la estatal de combustibles. “Ahora, en general el movimiento de comercialización está en bajo”, señaló. Refirió que ellos tampoco escapan a los efectos de hechos que están afectando a la economía, como la sequía, por lo que no se pudo exportar de granos.

En cuanto a los precios altos de los combustibles, Bazán subrayó que no depende de ellos. Recordó que Paraguay importa todos los derivados de combustibles y ahora el panorama sigue complicado por el conflicto en Europa entre Rusia y Ucrania. “Los precios no dependen de nosotros. Si sigue el conflicto en Europa los precios no van a bajar. Al contrario, van a seguir subiendo”, sentenció.

Afirmó que todo el mundo está siendo afectado por esto. “No vamos a poder encontrar una salida especial solo para nosotros”, remarcó.

ALTOS. Por otra parte, el viceministro de Comercio y Servicios, Pedro Mancuello, confirmó que los precios internacionales de los combustibles siguen altos y muy volátiles. Indicó que esta inestabilidad deja en la incertidumbre sobre lo que pueda ocurrir con los costos locales de derivados del petróleo.

Confesó que aún no tienen un reporte actualizado sobre el movimiento de ventas a nivel nacional. Indicó que están monitoreando la situación y entiende que, en general, se normalizó la comercialización entre todos los emblemas, luego de que Petropar haya quedado sin subsidio y, por ende, aumentado sus precios del gasoil común y de la nafta de 93 octanos. “Los precios se igualaron y volvieron a la situación de normalidad luego de la distorsión que producía lo de Petropar, que afectó al sector privado”, subrayó.



Elevados precios internacionales

Pedro Mancuello apuntó que los precios internacionales volvieron a subir y se mantienen alto. Indicó que el consumidor solo quiere escuchar cuando hay baja y el sector privado muestra siempre el impacto de la suba. “Es la volatilidad de precios lo que nos afecta a todos. Esos precios que se mantienen altos y en la incertidumbre a nivel internacional. No hay una estabilidad y debido a la guerra de Rusia con Ucrania vamos a tener que convivir con estas fluctuaciones que hacen difícil tomar decisiones a mediano y largo plazo”, aseveró.

Sostuvo que, en este contexto, no se puede pronosticar sobre posibles subas o bajas de los combustibles. “Los precios internacionales están superando a los precios locales. Si se mantiene esta tendencia habrá que evaluar qué medidas alternativas y excepcionales se pueden aplicar desde el sector público para no tocar de nuevo los precios. Vamos a tener que ver nuevamente algún sacrificio fiscal y alguna medida de cómo simplificar todo el proceso de importación, traslado y manejo de los combustibles porque vemos con preocupación que los precios se mantienen volátiles y alcistas”, enfatizó.