Combustible: Gobierno advierte que menor producción afectará precios

Pedro Mancuello, viceministro de Comercio y Servicios del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), señaló que no se podrá detener los efectos de la reducción de la producción del petróleo, anunciada el miércoles por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

“Acá se pusieron de acuerdo a nivel mundial y nosotros no somos productores. Podemos, transitoriamente, como está pasando ahora y según la distorsión de la economía, usar las ganancias de Petropar para bajar algunos tipos de combustibles, pero no se puede atajar lo que se viene”, sostuvo en conversación con Monumental 1080 AM.