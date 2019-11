Comandante dijo que senador le amenazó con trabar su ascenso

El jefe policial confirmó que “en todo problema que existe con la Policía siempre amenaza con que no va a dar el ascenso”.

“Sabe que mi ascenso está en estudio (en la Cámara de Senadores). Yo le manifesté que ya soy comandante de la Policía. Una estrella más o una estrella menos, no me hace nada. Igual seguiré siendo comandante de la Policía, aunque no ascienda”, refutó.

El efectivo policial indicó que intentó conversar con el senador pero no hubo posibilidad. “Yo le llamé después de lo ocurrido. Intenté conversar con él pero lastimosamente no pude”, dijo.

Acotó que pretendía conversar con Cubas en el sentido de solicitarle explicación sobre el motivo que le obligó a atropellar la sede policial.

El comisario Resquín consideró que el senador “ofendió a la institución policial, inclusive a mi familia y entonces, reaccioné”. “Dije que no era la forma de actuar. Que un senador debe respetar la institución como una unidad policial”, agregó.

Sobre el supuesto rollotráfico denunciado por el legislador, el comisario Resquín dijo que fue retenido por la Policía y comunicado a la Fiscalía a fin de conocer el antecedente de la carga.