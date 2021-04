Colegios oficiales en zonas rojas se vuelcan al modo virtual ante el Covid

La viceministra Alcira Sosa indicó que hoy tendrán el reporte total de las escuelas y los departamentos que están en las modalidades híbridas o a distancia en todo el país.

Esta situación se da hasta este viernes 9. La semana que viene se emitirá otro comunicado de acuerdo con la situación sanitaria.

Más de 600.000 estudiantes se registraban para las clases semipresenciales antes del feriado de Semana Santa.

Las zonas rojas, ubicadas mayormente en sectores urbanos, también abarcan a un mayor número de la matrícula escolar.

En el sector privado, solo cinco instituciones educativas habían reportado en horas de la mañana de ayer que permanecían en el modo a distancia, afirmaron desde la Asociación de Instituciones Educativas Privadas (Aiepp).

“Tras pedir los reportes solo cinco se manifestaron. Es probable que el número aumente también por la situación sanitaria misma”, comentó Luis Ramírez, vicepresidente de la asociación.

Preparan igualmente una nueva encuesta dirigida a padres de familia sobre la preferencia en cuanto al modo de educación Covid.

En febrero pasado, el 95% de las familias optaban por regresar a las aulas en modo semipresencial.

“También hay una tendencia a que este número baje por todo lo que estamos viviendo, pero una mayoría creemos que sigue optando por esto que llamamos el modo híbrido”, agregó.

CON AYUDA PRIVADA

Un pabellón de cuatro aulas y sanitarios construidos por un banco del sector privado a modo de donación, inauguró ayer el ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, en la escuela básica María Felicidad González de la capital.

Cansado tras el recorrido, entre suspiros, el titular del MEC, Juan Carlos Brunetti, admitió que la falta de recursos –sobre todo en esta pandemia– no permiten mejoras en las instituciones educativas públicas. “Festejamos este hecho que se hizo mediante la gestión de este Gobierno. El MEC –por la falta de recursos en su presupuesto– no tiene la capacidad de responder a todos los problemas de infraestructura, por lo que el aporte del sector privado es vital”, manifestó.

Es su tercer recorrido en una institución educativa tras asumir en la cartera en lugar de Eduardo Petta. El sábado pasado, visitó una escuela en el Chaco, ubicada cerca de su estancia particular, según comentaron docentes en las cuentas oficiales del MEC. Según el reporte oficial al inicio de clases, el 77% de los 8.881 establecimientos escolares estaban listos para comenzar las clases en el modo híbrido.

La nueva administración informó más recientemente que de acuerdo con lo que documentaron directores de las instituciones, el 93% de 8.124 locales cuenta con aulas en condiciones para el retorno seguro.

Pero actualmente está vigente una recomendación sanitaria y educativa que recomienda no asistir a las aulas en los distritos ubicados en zona roja ante el aumento de casos y de internaciones por Covid.

En horas de la tarde de ayer eran alrededor de 50 los distritos ubicados en la zona roja, incluido casi todo el Departamento Central, Asunción y zonas del Chaco.







Alcohol de Petropar “se evaporó”

Docentes agremiados a la OTEP-Auténtica reclaman que los insumos de bioseguridad siguen faltando en las instituciones educativas. “Las promesas han llegado al nivel de la politiquería. Pareciera que los alcoholes de Petropar se evaporaron por el camino”, reclamaron en un comunicado público.

Alegan que el MEC sigue ausente ante este hecho y también constatando la mala calidad y los faltantes de kits escolares.

“En la mayoría de los departamentos no se ha entregado todavía la alimentación escolar necesaria”, agregaron. En las escuelas que dependen del ministerio para este menester, las familias también reportaron faltantes en el Técnico Nacional, en el Fernando de la Mora y en la escuela básica General Díaz. Otro punto es que por el protocolo, no hay capacidad de cubrir todas las cátedras, debido a que cada docente no puede estar en más de dos colegios. “Para cubrir esta necesidad es fundamental contratar a docentes sustitutos”, apuntaron. Critican la nula inversión en conectividad para el inicio del curso lectivo 2021, así como la falta de insumos tecnológicos.