Colegiales no baja sus pretensiones

Colegiales derrotó con lo justo a Benjamín Aceval un 1-0, que lo coloca con 47 puntos, alejado del líder 12 de Octubre de Itauguá, que suma 55 puntos, pero a tres puntos de Tacuary, que tiene 50 unidades, en el segundo lugar. Esta plaza tiene medio cupo de ascenso a la Intermedia 2019. Gol: 15’ Wildo Candia (C). Expulsados: 93’ Pedro Lugo y 93’ Tomás González (BA). Recaudación: G. 1.050.000 por 70 pagantes.

Ajustada victoria de Pilco. Alberto Cárdenas (*). Pilcomayo, de local, se impuso por 2 a 1 a un 3 de Noviembre que despertó tarde y ya no pudo emparejar el marcador. Goles: 35’ Marco Brítez y 40’ William González (P); 84’ Jair Pereira (3N). Expulsado: 73’ Ricardo Román (3N). Recaudación: G. 450.000 por 30 pagantes.

Principales posiciones: 12 de Octubre 55, Tacuary 50, Colegiales 47, Ameliano 46 y 3 de Febrero RB 40 puntos.

Hoy: Capitán Figari vs. 3 de Febrero RB, 24 de Setiembre vs. Spvo. Ameliano, 12 de Octubre vs. 29 de Setiembre, Cristóbal Colón JAS vs. Atlántida y Olimpia de Itá vs. Cristóbal Colón de Ñemby, todos desde las 15.00.

(*) Cronistas FA.