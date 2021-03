Colección Arte, Diseño y Costura con Última Hora

Desde este viernes, gratis con el diario Última Hora, se lanza el fascículo coleccionable Arte, Diseño y Costura. Se trata de un instructivo para aprender a confeccionar y darles forma a las prendas y atuendos. Además, mostrará la forma correcta de combinar los colores y las texturas de las telas, con técnicas de costura a máquina y puntadas a mano.

El material está elaborado por el IAC D&M (Instituto de Alta Costura Diseño y Moda). SIN LÍMITE DE CREATIVIDAD La creatividad no tiene límites y gracias a este fascículo se podrá aprender a realizar diferentes atuendos que podrán ser creados desde la comodidad del hogar. Es sabido que desde internet se puede encontrar toda la información de este mundo, pero algunas veces los artículos no están bien detallados, precisos o explicados respecto a un tema en particular, es por ello que en cada fascículo se mostrarán las técnicas de costura a máquina y puntadas a mano. Se trabajará con medidas estandarizadas, las cuales pueden ser utilizadas de base para ajustar al molde de un trabajo de talla personalizado. En cada fascículo se mostrarán diferentes outfits, detallando los procesos de fabricación de cada prenda paso a paso. De esta manera se podrán aprender nuevas técnicas de costura para diseñar el look ideal para lucir día a día. CONTENIDO Vestidos, blazer, pantalones, faldas, chalecos, blusas y muchas prendas más se podrán aprender a confeccionar con el material coleccionable. Fascículo 1: Presenta cómo confeccionar el vestido de estilo Jackie sin mangas para lucir cómoda en el trabajo. Además, el contenido incluye la confección de blazer con mangas cortas y bolsillo falso. Fascículo 2: Mostrará la técnica de confección de la falda recta, también cómo crear la blusa con manga vuelo. Fascículo 3: Para confeccionar el pantalón con pretina ancha y dos botones. Además la técnica de confección de la camisa clásica y el chaleco sin botones. Fascículo 4: En este material se podrá aprender a crear la falda con vuelo en ruedo. También para confeccionar la blusa suelta sin mangas. Fascículo 5: Para esta colección está preparado mostrar cómo crear el vestido Jackie con manga japonesa. También para confeccionar el saquito mangas largas, con vuelo en la cintura. Fascículo 6: En el siguiente fascículo presentan todas las técnicas a tener en cuenta para la confección de la camisa básica mangas largas sin botones. También se mostrará cómo confeccionar la pollera tubular por debajo de la rodilla. Fascículo 7: Presenta cómo crear la blusa con vuelo desde la cintura, allí mostrará todas las técnicas y los tips a tener en cuenta. Además, el material trae las técnicas para la confección del pantalón chupinado con cierre atrás. Fascículo 8: También se aprenderá a confeccionar el famoso shall para combinar con un vestido con vuelo. Fascículo 9: Presenta las técnicas de cómo confeccionar la camisa a cuadros sin mangas. Además, cómo crear el pantalón de vestir achupinado. Fascículo 10: Mostrará algunos tips para la confección de pollera recta por encima de la rodilla. También presentará técnicas para crear camisa clásica al cuerpo y cárdigan largo. Fascículo 11: Se aprenderá a confeccionar el palazo básico y la remera básica con manga enteriza. Fascículo 12: En este material se aprenderá a crear el pantalón clásico con bolsillo atrás, además de la blusa escote babero con manga tableada y el saquito con cierre y bolsillo ojal. El fascículo coleccionable puede ser adquirido desde este viernes. Los pedidos y reservas se pueden realizar al (0984) 805- 360.



Para crear el propio outfit desde casa y renovar el guardarropas, desde el viernes sale la colección Arte, Diseño y Costura con Última Hora.



