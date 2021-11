Coherencia y testimonio, llaves de la vida cristiana

El Papa en una homilía reflexionó: “Ser cristiano significa dar testimonio de Jesucristo: Es una persona que “piensa como cristiano, siente como cristiano y actúa como cristiano. Y esta es la coherencia de vida de un cristiano”. Francisco ha observado que uno puede decir también que tiene fe “pero si falta una de estas cosas, no está el cristiano”, “hay algo que no va, hay una cierta incoherencia”. Y los cristianos, “que viven ordinariamente, comúnmente en la incoherencia, hacen mucho mal”.

El Papa ha continuado afirmando que “Jesús habla muy fuerte del escándalo: ‘Quien escandalice a uno solo de estos pequeños que creen en mí, uno solo de estos hermanos, hermanas que tienen fe, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos, y le hundan en lo profundo del mar’. Un cristiano incoherente hace mucho mal y el escándalo mata, ha advertido el Pontífice. Y así ha señalado que “muchas veces hemos escuchado: “Pero padre, yo creo en Dios, pero no en la iglesia, porque vosotros cristianos decís una cosa y hacéis otra”. Y también: “Yo creo en Dios, pero en vosotros no”. Y esto sucede por la incoherencia, ha indicado Francisco.

Por tanto, concluye el Papa, es necesario rezar “porque para vivir en la coherencia cristiana es necesaria la oración, porque la coherencia cristiana es un don de Dios y debemos pedirlo”: “Señor, ¡qué yo sea coherente! Señor, que yo no escandalice nunca que yo sea una persona que piense como cristiano, que sienta como cristiano, que actúe como cristiano”.

Para finalizar, Francisco ha pedido que cuando caigamos por nuestra debilidad, pidamos perdón: “Todos somos pecadores, todos, pero todos tenemos la capacidad de pedir perdón. ¡Y Él no se cansa nunca de perdonar! Tener la humildad de pedir perdón: ‘Señor, no he sido coherente aquí. ¡Perdón!’ Ir adelante en la vida con la coherencia cristiana, con el testimonio del que cree en Jesucristo, que sabe que es pecador, pero que tiene la valentía de pedir perdón cuando se equivoca y que tiene mucho miedo de escandalizar. El Señor nos de esta gracia a todos nosotros”.

