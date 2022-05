Codeni funcionará en otro lugar, pero igual alquilarán Conaras

Alboroto. Un nuevo escándalo se desarrolló hace una semana en la Municipalidad de Asunción tras la denuncia de violento intento de desmantelamiento de la dependencia de Codeni. Según los funcionarios fue sin previo aviso, para que en su lugar opere la nueva Dirección de la Policía Municipal de Fiscalización, a cargo del presidente de la seccional colorada Nº 15, Maximiliano Ayala.

“Rompieron el picaporte, cambiaron la cerradura. Hay computadoras que están rotas, desapareció una carpeta de documentos. No es la manera, por qué no vinieron a decirnos que tienen una propuesta, no es imponer, venir a violentar”, había comentado a Telefuturo una de las funcionarias. Al respecto, Mora negó que haya desaparecido documentos y argumentó que la computadora, posiblemente, ya estaba descompuesta.