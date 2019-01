Clientes de Essap también reportan cortes en suministro

Carlos López, gerente general de la aguatera estatal, mencionó que en algunas áreas, como el barrio Nazareth, no se constataban faltantes y que los reservorios estaban teniendo bastante líquido. No obstante, señaló que es importante hacer los reclamos personalizados, dando la cuenta corriente catastral, ya que puede tratarse de un inconveniente puntual.

“Puede ser que se haya hecho una reparación y se dejó cerrada una válvula, lo que ocurre. Normalmente se hace un check list (lista de reparaciones), se cierran algunas válvulas, luego de las reparaciones se tienen que volver a abrir. Es probable que ocurra, pero agua tenemos”, aseguró el funcionario.

Con relación a la posibilidad de que los cortes de energía de la ANDE repercutan también en una caída del suministro de Essap, López precisó que la aguatera tiene generadores en algunos puntos de distribución, pero no en todos, por lo que aún es susceptible a esta situación. Aseveró que una de las prioridades de la administración liderada por Natalicio Chase es colocar los equipos en más centros.

“Ya tenemos el presupuesto, solicitamos este tema, tenemos USD 1.500.000 de inversión que hacer en la zona de distribución de agua, todavía no hablamos de la planta de tratamiento que tiene un costo más elevado, de entre USD 10 a USD 15 millones. No tenemos para hacer el gasto en esa magnitud. En la planta no tenemos muchos cortes, pero en las redes de distribuciones sí los cortes de luz afectan a los barrios. Entonces la idea es colocar los generadores, vamos a licitar para cubrir todo el área metropolitana en las zonas donde están nuestros reservorios y tanques elevados. Se aprobó el presupuesto la semana pasada”, relató.

Por otro lado, apuntó que se intensificarán los esfuerzos para cortar el suministro a los morosos en Central.