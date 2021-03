Ciudadanos movilizados califican de insuficientes los cambios anunciados

La ciudadanía volvió a mostrar ayer su hartazgo de la clase política, en especial del presidente Mario Abdo Benítez, en otra multitudinaria manifestación en el microcentro capitalino. Miles de ciudadanos autoconvocados se aglutinaron de nuevo ayer en las inmediaciones del Congreso Nacional, exigiendo el fin de la corrupción y la mala gestión del Gobierno.

También hubo una concentración frente a la Asociación Nacional Republicana (ANR), donde las personas realizaron una sentata de forma pacífica y pidieron “que se vayan todos”, tras el anuncio del cambio de cuatro ministros. Los manifestantes se quejaron una vez más de la incapacidad de la clase política y no se conformaron con las tibias declaraciones del presidente Mario Abdo Benítez. Solicitaron “que se vayan todos”, cuestionando la severa crisis sanitaria, social y económica en plena pandemia, que no fue atendida suficientemente por las autoridades. La manifestación, que es tendencia en las redes sociales bajo los hashtag #EstoyParaElMarzo2021 y #QueSeVayanTodos, hizo notar el hartazgo ciudadano ante la incapacidad del Gobierno de solucionar problemas como la falta de medicamentos en los hospitales, el colapso sanitario, y la corrupción galopante. Al grito de “Fuera Marito”, las miles de personas marcharon para expresar su indignación por los escándalos de corrupción del Gobierno de Abdo. Lemas como “Unidos contra la corrupción”, “Fuera a todos los corruptos”, se leían en los carteles de los manifestantes. También se podía leer la exigencia de la salida de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, a quien acusan de apañar la corrupción desde la titularidad del Ministerio Público. Detonante El motivo principal de las manifestaciones fue la queja generalizada por la falta de medicamentos que obliga a los familiares de enfermos Covid a vender todo lo que pueden para evitar que mueran de la enfermedad. El jefe de Estado reaccionó tarde y recién el fin de semana, en un intento desesperado por apagar la marcha, le pidió a Mazzoleni su renuncia. Sin embargo, esto no desactivó las manifestaciones. Walter Sosa, uno de los manifestantes, indicó que “ni para dar un mensaje en vivo no servís señor delincuente Marito Abdo”; mientras que Karina Fernández señaló que al mandatario es “un líder que ni siquiera se inmuta ante el clamor desesperado de su pueblo y no puede liderar a nadie”. Hoy la movilización ciudadana se realizará frente a Mburuvicha Roga a las 16 horas. Ayer hubo una importante cantidad de jóvenes que se trasladaron hasta la residencia presidencial. También surgió una iniciativa de pedido de destitución del presidente Mario Abdo Benítez en el sitio Change.org. La solicitud, al cierre de esta edición, tenía cerca de 5.000 firmas.



CRISIS POLÍTICA Y NUEVO VIRUS DEL SIGLO



Ni para dar un mensaje en vivo no servís, señor delincuente Marito Abdo. Sos una vergüenza nacional.

Walter Sosa,

manifestante.



Un líder que ni siquiera se inmuta ante el clamor desesperado de su pueblo no puede liderar a nadie. Andate Marito.

Fátima Fernández,

manifestante.



La juventud organizada es más poderosa que cualquier político; cuando entiendan eso van a tener más cuidado.

Matías Ruiz Díaz,

manifestante.



En anr. Los manifestantes estuvieron frente a la ANR para repudiar a la agrupación política.



Convocatoria. Nuevamente miles de personas llegaron hasta el microcentro capitalino ayer.